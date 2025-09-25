Nueva York. Jimmy Kimmel está de vuelta en su programa nocturno en ABC, pero sigue siendo un misterio cuándo —o si— los espectadores en ciudades como Washington, Seattle y St. Louis podrán volver a verlo en sus televisores.

Las estaciones de ABC, propiedad de las corporaciones Nexstar y Sinclair, sacaron a Kimmel del aire la semana pasada el mismo día que la cadena lo suspendió por comentarios que enfurecieron a los seguidores del activista conservador asesinado Charlie Kirk. Esas estaciones lo mantuvieron fuera del aire el martes, cuando ABC levantó la suspensión. La inusual disputa atrajo la atención de senadores de Estados Unidos, quienes dijeron que querían investigar la relación entre las afiliadas y la administración del presidente Donald Trump.

Kimmel regresó sin disculpas, pero en un monólogo emocional donde parecía al borde de las lágrimas, el presentador dijo que no estaba tratando de bromear sobre el asesinato. También rindió homenaje a la viuda de Kirk.

Y obtuvo una gran audiencia, ABC informó que casi 6.3 millones de personas sintonizaron la transmisión, a pesar de que no estuvo disponible en muchas ciudades. Como suele ocurrir con los monólogos de los presentadores nocturnos, hubo una audiencia mayor en línea, más de 15 millones de personas vieron el monólogo de apertura de Kimmel en YouTube el miércoles por la noche. ABC dice que más de 26 millones de personas vieron el regreso de Kimmel en las redes sociales, incluyendo YouTube.

Típicamente, obtiene alrededor de 1.8 millones de espectadores cada noche en televisión. Las cifras publicadas por ABC no incluyen la audiencia de los servicios de streaming.

Un portavoz de Nexstar dijo el miércoles que Kimmel seguirá fuera de sus estaciones mientras la compañía evalúa su programa. Juntos, los grupos Nexstar y Sinclair representan aproximadamente una cuarta parte de las afiliadas de ABC, muchas en ciudades más pequeñas como Nashville, Tennessee; Lubbock, Texas; o Topeka, Kansas.

“Estamos comprometidos en discusiones productivas con ejecutivos de la (matriz de ABC) Walt Disney Co., enfocados en asegurar que el programa refleje y respete los diversos intereses de las comunidades a las que servimos”, dijo Nexstar.

La disputa destaca la relación entre las cadenas y las estaciones locales

El pleito centró la atención en las relaciones comerciales entre las cadenas de televisión y las estaciones locales que transmiten su programación. En el pasado, las estaciones locales ocasionalmente se resistían a emitir un programa de la cadena, pero generalmente era un mercado individual o dos preocupados por traspasar límites en lenguaje o contenido sexual, dijo Ted Harbert, un ex alto ejecutivo de ABC y CBS.

Lo que es diferente esta vez son los grupos que han adquirido múltiples estaciones actuando colectivamente sobre el contenido por razones mayormente políticas.

“Así de profundas son las divisiones políticas del país que se han infiltrado en algo que ha sido, durante los últimos 50 o 75 años, un negocio relativamente ordenado”, dijo Harbert.

El liderazgo de los grupos propietarios es generalmente más conservador que las figuras de medios y entretenimiento en las estaciones que transmiten, dijo Ken Basin, autor de “The Business of Television”. Tanto Sinclair, con contenido político conservador, como Nexstar tienen razones para congraciarse con la administración Trump, dijo. Nexstar está buscando la aprobación regulatoria para la compra de un rival, añadió.

“Me preocupa que esta no sea la única disputa de esta naturaleza en los próximos años”, dijo Basin.

Es posible que Disney tenga una postura más firme si las negociaciones sobre el regreso de Kimmel se prolongan, como amenazar con retener otra programación de ABC —incluso la “opción nuclear” de los partidos de fútbol. No está claro cómo están redactados los acuerdos de afiliación.

Pero Matt Dolgin, analista senior de equidad en Morningstar Research Service, dijo que duda que la disputa llegue a ese punto. Los grupos de estaciones tienen un portafolio de negocios mucho menos diversificado que Disney, y la expiración de los acuerdos de afiliación el próximo año se perfila como una fecha límite, dijo. Tienen pocas buenas opciones si pierden la programación de ABC.

“Desde una perspectiva comercial, el mejor curso en este asunto (para Disney) es mantenerse por encima de la refriega”, dijo Dolgin. “Los dólares asociados con este programa son muy bajos”.

A medida que aumentan, el impresionante número de vistas en YouTube del monólogo de Kimmel sirve para hacer que la transmisión televisiva sea menos importante, perjudicando la posición negociadora de las estaciones.

Para los grupos de estaciones, el mayor objetivo debería ser negociar su salida de esto —mientras encuentran una manera de salvar la cara, dijo. Sinclair inicialmente adoptó una postura firme, diciendo que Kimmel no regresaría a sus estaciones sin disculparse con la viuda de Kirk y donar dinero a la organización política de Kirk. Eso no es probable que suceda.

Kimmel estaba en riesgo de perder el programa por completo

La semana pasada, Kimmel parecía estar en peligro real de perder su programa por completo hasta que los defensores de la libertad de expresión protestaron, incluidos muchos que cancelaron suscripciones a los servicios de Disney.

“La reacción fue más fuerte de lo que esperaban, más fuerte de lo que yo esperaba”, dijo Basin. “Había una sensación de desesperación dentro de la industria de que este era un momento de ‘canario en la mina de carbón’”.

Cuatro senadores demócratas dijeron el martes por la noche que querían investigar lo que sucedió con los grupos de estaciones.

“Si Nexstar o Sinclair intercambiaron la censura de un crítico de la administración por actos oficiales de la administración Trump, sus compañías no solo son cómplices de un alarmante atropello a la libertad de expresión, sino que también corren el riesgo de violar la ley anticorrupción”, escribieron los senadores Elizabeth Warren, Ed Markey, Ron Wyden y Chris Van Hollen a las compañías.

El miércoles, otro grupo de senadores liderado por el demócrata de California Adam Schiff dijo que querían cuestionar al presidente de la FCC, Brendan Carr, sobre “amenazas implícitas” hechas a Disney sobre Kimmel.

En su monólogo del martes, Kimmel intentó hilar fino entre ambos lados en un momento político crudo, y pareció darse cuenta de su dificultad.

“No creo que lo que voy a decir vaya a hacer mucha diferencia”, dijo. “Si te gusto, te gusto. Si no, no. No tengo ilusiones sobre cambiar la opinión de nadie”.

En pocas horas, muchos probaron su punto. Andrew Kolvet, un portavoz de Turning Point USA, la organización que Kirk fundó y que ahora dirige su viuda, publicó en X que el monólogo de Kimmel “no fue lo suficientemente bueno”.

En otro rincón de las redes sociales, el comediante Ben Stiller publicó que fue un “monólogo brillante”.