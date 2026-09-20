EDINBURG, Texas — Quinten Martínez, mientras repostaba bajo el sol abrasador del sur de Texas, recuerda una época en la que repostar no suponía tener que tomar decisiones difíciles.

«¿Será la compra de esta semana?», preguntó el repartidor de Amazon, de 28 años, mientras veía cómo subían las cifras. «¿Será echar gasolina en el depósito para ir a trabajar?»

Negó con la cabeza cuando se le preguntó por la afirmación del presidente Donald Trump de la semana pasada de que el aumento de los precios de la gasolina es un pequeño precio que hay que pagar por la guerra con Irán.

PUBLICIDAD

«No me parece que sea un buen intercambio», dijo Martínez. «No creo que esto beneficie a nadie».

Los votantes de todo el país, independientemente de su orientación política, suelen estar de acuerdo.

Las entrevistas realizadas a votantes de varios estados, junto con una nueva ronda de encuestas nacionales, revelan un abrumador sentimiento de frustración por el hecho de que la vertiginosa subida de los precios de la gasolina —una consecuencia directa de la guerra de Trump— esté provocando graves y prolongadas dificultades económicas a la clase trabajadora estadounidense.

Estas preocupaciones acuciantes se suman a un entorno político desfavorable que podría estar empeorando para Trump y su Partido Republicano a medida que comienza la votación anticipada para las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca ha sufrido importantes derrotas en las elecciones de mitad de legislatura. Hoy, a siete semanas de la jornada electoral, los candidatos republicanos a todos los niveles se enfrentan a la carga adicional que suponen los bajos índices de aprobación de Trump, un conflicto internacional impopular y una crisis de acceso a la vivienda que Trump y sus aliados en el Congreso habían prometido resolver.

Sin embargo, cuando Trump hizo campaña en Carolina del Norte el miércoles, restó importancia al impacto del aumento de los precios de la gasolina.

«Es un poco más alto. Es un precio muy bajo a pagar por lo que hemos hecho», afirmó Trump sobre la guerra, que describe como fundamental para impedir que Irán consiga un arma nuclear. «Recordadlo. Es un poco más. Francamente, aunque fuera mucho más».

PUBLICIDAD

«El precio de la gasolina es importante», afirma un estratega republicano

A pesar de lo que diga Trump, hay pocas cosas que puedan tener más importancia en este año electoral que el precio de un galón de gasolina, según los responsables políticos de ambos partidos.

Los precios de la gasolina están subiendo considerablemente en una época del año en la que los conductores suelen disfrutar de un respiro. La media nacional del precio del galón de gasolina alcanzó los 4.48 dólares el viernes, según la AAA, lo que supone un aumento de unos 17 céntimos con respecto a la semana pasada, de 40 céntimos en un mes y de 1.27 dólares respecto a hace un año.

«Los precios de la gasolina son importantes porque son uno de los pocos indicadores económicos que los votantes experimentan y ven en tiempo real», afirmó el veterano estratega republicano Chris Wilson. «El precio les salta literalmente a la vista varias veces a la semana. Por eso, yo no restaría importancia a la frustración que estamos viendo, sobre todo entre los votantes de clase trabajadora y de clase media».

Las entrevistas realizadas esta semana a los votantes han puesto de manifiesto la frustración y la decepción de ambos partidos.

Los demócratas y los independientes se mostraron especialmente motivados para castigar a los republicanos en las urnas debido a las dificultades económicas que atraviesan, mientras que algunos de los seguidores de Trump pertenecientes a la clase trabajadora se comprometieron a apoyar a los republicanos este otoño, aunque no estuvieran satisfechos con la gestión económica del presidente.

Algunos republicanos dicen que están decepcionados

Dan Lloyd, que votó a Trump, se quejó del liderazgo del presidente mientras este carpintero de 63 años pagaba 4.39 dólares por galón para llenar el depósito de su camioneta en Mesa, Arizona.

PUBLICIDAD

«Se ha metido en un lío al meterse en esto», dijo Lloyd refiriéndose a Trump. «¿De dónde sale todo ese petróleo de Venezuela? Pensaba que teníamos gasolina y de todo a raudales, pero no. El pueblo estadounidense siempre sale perdiendo, ya sea con los tipos de interés, la comida o la gasolina».

Aun así, tiene previsto votar a los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura.

«Creo que el Partido Demócrata ha perdido el rumbo», afirmó Lloyd. «Tengo la sensación de que todo el sistema está a punto de colapsar».

En la sofocante ciudad de Edinburg, en Texas, Kristin Jiménez, de 52 años, se encogió de hombros ante la subida del precio de la gasolina tras repostar su Mercedes.

«Hemos pagado el mismo precio con los presidentes republicanos y hemos pagado este precio con los presidentes demócratas», afirmó Jiménez, una madre que regenta un pequeño negocio. Tiene pensado votar a un republicano porque son «el menor de dos males».

Dijo que los precios de la gasolina no entran en sus cálculos.

«¿No nos importa pagar 8 dólares por un café en Starbucks, pero nos cuesta aceptar pagar cuatro dólares en la gasolinera?», dijo. «Que tenga sentido».

A más de 1,500 millas al norte, en el centro de Míchigan, Garth Johnson, de 35 años, intenta llegar a fin de mes con una empresa de limpieza a fondo que cuenta con varios vehículos de gasolina y una máquina que funciona con gasóleo, cuyo precio era de 6,79 dólares el galón cuando repostó su todoterreno.

PUBLICIDAD

Johnson votó a Trump, pero no sabe qué va a hacer en noviembre. Johnson no se siente capacitado para cuestionar la valoración que hace el presidente de la guerra, pero está notando la presión económica en su propia vida.

«Me gustan muchas de las cosas que ha hecho», dijo Johnson, pero añadió: «Soy un tipo cualquiera y tengo que vivir mi vida».

Otros votantes no son tan indulgentes

El viernes ya había comenzado la votación para las elecciones de mitad de legislatura en Virginia, donde Alan Johnson, un ingeniero de 60 años, afirmó que Trump parece «carecer de empatía» hacia los estadounidenses que atraviesan dificultades económicas.

«Con los precios de la gasolina como están y subiendo sin parar, tenemos que hacer algo. Esperemos que los demócratas puedan llegar al poder y enderezar el rumbo», afirmó Johnson, quien votó por la mañana a los candidatos demócratas al Senado y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En Raleigh, Carolina del Norte, la profesora Brittney Bivins considera que la subida de los precios de la gasolina es una prueba de que Trump y su Partido Republicano no están abordando los temas que más importan a personas como ella.

«La verdad es que no le importa la gente corriente», dijo este hombre de 45 años. «Él puede permitirse pagar la gasolina, pero la mayoría de nosotros no. Por eso da la sensación de que ni siquiera está en sintonía con su propio pueblo».

Bivins, que se definió a sí misma como independiente, afirmó que está deseando apoyar a los demócratas este otoño, especialmente al ala socialista democrática emergente del partido.

PUBLICIDAD

En una gasolinera de Lansing, Míchigan, Rina Risper gastó 50 dólares en 8 galones de gasolina premium.

«Cuando llegué, la verdad es que me quedé en estado de shock y pensé: “Bueno, quizá debería beber agua en lugar de comprarme esa botella de 4,99 dólares de lo que fuera que iba a comprar”», dijo Risper. Ella cree que los aranceles de Trump empeorarán aún más la situación en cuanto a la asequibilidad.

«No estamos en Miami. Estamos en Lansing, Míchigan», dijo. «Esto va a afectar mucho a nuestra gente».

Una encuesta revela que la mayoría de los votantes cree que el Gobierno de Trump ha empeorado la situación económica

A nivel nacional, el número de votantes que afirman que su situación financiera es cada vez peor triplica al de los que dicen que está mejorando, según una encuesta de Fox News publicada el miércoles. Por un margen de 15 puntos porcentuales, se considera que los demócratas son el partido que mejor gestionaría la inflación y los precios, en un momento en el que el coste de la vida y la economía son las principales preocupaciones de los votantes.

La encuesta de Fox reveló que el 61 % de los votantes afirma que los precios de la gasolina son un problema importante para su hogar, frente al 48 % de hace dos años, mientras que el 52 % opina lo mismo sobre los costes sanitarios, frente al 44 % de 2024. La mayoría también considera que los costes de la vivienda y los precios de los alimentos son problemas importantes, aunque ninguno de ellos ha aumentado.

En general, casi dos tercios de los votantes (63 %) afirman que el Gobierno ha empeorado la situación económica, frente al 52 % registrado en septiembre de 2025, incluida una cuarta parte de los republicanos. Solo el 46 % de los republicanos afirma que el Gobierno ha mejorado la situación económica, mientras que aproximadamente una cuarta parte no percibe ningún cambio.

PUBLICIDAD

En la zona rural del sur de Texas, una región en la que el Partido Republicano de Trump ha ganado terreno en las últimas elecciones, Martínez, el repartidor de Amazon, no pudo contener su frustración.

«A Trump le gusta presumir de que tenemos la mejor economía del mundo», afirmó Martínez, pero en los pueblos más rurales «no se ve nada de ese éxito, no se ve nada de esa mejora de la que habla».

«Lo único que ves son las dificultades de la vida cotidiana», dijo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.