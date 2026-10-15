El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó este miércoles que si Irán logra construir armas nucleares podría atacar a Oriente Medio y a la costa oeste de Estados Unidos y tachó a sus líderes de “gente loca”, durante un mitin en Arizona marcado por los ataques a la gobernadora estatal y a la representante musulmana por Minnesota, Ihman Omar.

“Primero derrotarán a Oriente Medio y luego empezarán a atacarnos en la costa oeste. Atacarán a Europa porque están locos. Son gente loca”, dijo Trump durante un acto proselitista en Bullhead City, en el estado bisagra de Arizona, en el oeste del país.

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El mandatario justificó así su intervención en la nación islámica, al argumentar que tenía que asegurarse de que “no tuvieran un arma nuclear”.

“Como saben, durante muchos años se les ha considerado el principal patrocinador estatal del terrorismo. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían en 24 horas”, agregó el jefe de Estado.

La semana pasada, durante un mitin en Nebraska, Trump provocó una ola de críticas por afirmar que Irán podía destruir Los Ángeles y San Diego.

Trump arrancó su discurso, que duró cerca de dos horas, al presumir del avión presidencial Air Force One, un Boeing 747, que según afirmó le regaló el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien le pidió permiso para usarlo como el avión oficial del Ejecutivo.

“Le dije a Tamim que, si fuera posible, en nombre de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, me encantaría poder tomar prestado o usar tu 747 como Air Force One durante un tiempo mientras esperamos el nuestro”, explicó el mandatario, quien acto seguido dijo que su “amigo” se lo obsequió.

Durante su intervención, Trump arremetió contra la gobernadora de Arizona, Kattie Hobbs, a la que llamó “tonta”, contraponiéndola de forma directa con el magnate Elon Musk, a quien elogió al describirlo como un “supergenio”.

También reiteró -sin pruebas- que la candidata demócrata perdió las elecciones a gobernadora de 2022 ante la republicana Kari Lake, al hacer referencia a la falla temporal que registraron algunas de las máquinas de votación en el condado de Maricopa en las pasadas elecciones generales, en las que Trump logró la reelección frente al demócrata Joe Biden.

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“Teníamos a una candidata maravillosa, y todas esas máquinas estaban averiadas el día de las elecciones (...) ¡Qué elecciones tan amañadas!”, añadió Trump.

A su vez, aprovechó para volver a atacar a la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, cuya casa fue registrada por agentes federales el pasado lunes.

En Somalia, país donde nació la candidata, “lo único que tienen es crimen y angustia (...) Van por ahí disparándose unos a otros. Ella vino a este país y dijo: ‘Tengo derechos constitucionales. Tengo derecho constitucional a estar en este país’”, dijo.

La visita de Trump al estado del Gran Cañón se produce en medio de la campaña electoral de cara a la elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre, en la que el mandatario republicano busca impulsar a los candidatos de su partido pese a su pérdida de popularidad en el país.

El día coincidió con el cumpleaños del activista conservador Charlie Kirk, quien residía en este estado y se consagró como una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), hasta que en septiembre del año pasado fue asesinado de un disparo mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley.