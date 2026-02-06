Las nuevas expresiones del presidente Donald Trump sobre el prometido desembolso de $2,000 para los ciudadanos estadounidenses han generado más incertidumbre que certeza sobre si este cheque será o no finalmente desembolsado.

Los comentarios los emitió Trump en una entrevista con el periodista Tom Llamas, de NBC News, el pasado miércoles.

Aunque el presidente aseguró que es una propuesta que considera con seriedad, no pudo establecer cuándo se concretaría. Alegó, de hecho, que no se ha comprometido para emitir ese pago.

“Usted planteó la idea de cheques de reembolso de $2,000 para los estadounidenses provenientes de los ingresos por aranceles. ¿Quién va a recibir eso y cuándo va a ocurrir?”, se le preguntó a Trump.

“Lo haríamos… Yo… Yo voy a… Lo estoy considerando muy seriamente. Soy el único que puede hacerlo, porque estoy recibiendo cientos de miles de millones de dólares por los aranceles”, respondió.

“¿Puede prometer que algunos estadounidenses recibirán esos cheques?”, se le insistió a Trump.

“Oh, sí, claro. Puedo... puedo hacerlo. Aún no me he comprometido, pero quizá lo haga”, añadió el líder estadounidense.

Llamas prosiguió con sus insistencias y le reclamó si “no es un hecho”“

“Bueno, acabo de dar $1,776, ¿verdad?”, respondió Trump a referirse a un incentivo entregado a los militares.

No contento con la respuesta, el periodista le señaló que su promesa era para todos los estadounidenses. A lo que Trump respondió que él quería cuidar a los militares.

“Nadie cuida a los militares como yo”, afirmó.

El tema luego cambió a la Reserva federal.

Trump anunció sus planes de enviar $2,000 a cada estadounidense en noviembre, a través de su red social Truth Social, donde afirmó que el pago sería para “todos los estadounidenses, excepto quienes tienen ingresos altos”, aunque no precisó cuál sería el umbral de ingresos para quedar excluido.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”, escribió Trump en su plataforma al ofrecer el anuncio.