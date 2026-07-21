El Tribunal Supremo aceptó este lunes examinar las alegaciones de un piloto de zonas remotas de Alaska, quien afirma que las autoridades estatales han intentado incautar ilegalmente su avión, valorado en 95,000 dólares, después de que un pasajero llevara un pack de seis cervezas en un vuelo con destino a un pueblo donde está prohibido el consumo de alcohol.

El piloto, Kenneth Jouppi, presentó una demanda para impedir la incautación de su avión tras ser condenado por un delito menor relacionado con el alcohol. El Tribunal Supremo de Alaska falló a favor del Estado, dictaminando que el avión de Jouppi estaba sujeto a la legislación sobre decomiso penal.

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El lunes, sin embargo, el Tribunal Supremo del país aceptó examinar el caso de Jouppi. Este sostiene que la incautación de su Cessna de 1969 infringiría la «cláusula sobre multas excesivas» de la Octava Enmienda. Se prevé que las vistas tengan lugar en otoño.

«Ahora tengo más de 80 años y llevo más de una década luchando contra esto porque considero que es mi deber garantizar que la Carta de Derechos tenga realmente sentido a la hora de proteger contra los abusos del Gobierno», afirmó Jouppi en un comunicado difundido por sus abogados del Institute for Justice.

En abril de 2012, Jouppi se disponía a llevar a una pasajera desde Fairbanks hasta una localidad remota, Beaver, donde estaba prohibido el consumo de alcohol. La pasajera había metido cerveza, entre otros productos alimenticios, en su equipaje. Agentes de la Policía Estatal registraron el avión de Jouppi antes de que despegara y encontraron un pack de seis latas de Budweiser en una bolsa de la compra.

Jouppi, su empresa y el pasajero fueron acusados de un delito menor por transportar a sabiendas una bebida alcohólica a una localidad en la que está prohibida la venta de alcohol. El pasajero se declaró culpable. Tras un juicio, un jurado declaró culpables a Jouppi y a la empresa. Un juez le condenó a tres días de cárcel.

Los abogados de Jouppi afirman que el Tribunal Supremo de Alaska examinó su conducta «de forma puramente abstracta» y no evaluó si formaba parte de un patrón más amplio de actividad delictiva. Y sostienen que no era así.

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«Pocos casos de multas excesivas plantearán la cuestión de forma tan clara; una resolución que confirma la incautación de un avión por un pack de seis cervezas es un caso que, por sí mismo, se presta a ser revisado», escribieron los abogados del Institute for Justice en su recurso de apelación.

En respuesta, los abogados de la Fiscalía General de Alaska alegaron que debía mantenerse la «resolución basada en los hechos» del Tribunal Supremo del estado.

«Los tribunales de todo el país aplican un criterio multifactorial para determinar si una multa o un decomiso son manifiestamente desproporcionados con respecto a la gravedad del delito», escribieron. «Jouppi no alega que el criterio de cuatro elementos aplicado por el Tribunal Supremo de Alaska sea erróneo, sino únicamente que el tribunal aplicó incorrectamente la jurisprudencia consolidada al otorgar demasiado peso a algunos factores y no el suficiente a otros».

Los abogados de Jouppi sostienen que la sentencia del Tribunal Supremo del estado entra en conflicto con la jurisprudencia establecida en otros tribunales, incluida la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

«La cláusula sobre multas excesivas se creó precisamente para casos como este», afirmaron.

Los abogados de Alaska afirmaron que Jouppi no ha demostrado que sancionarle con la confiscación de su avión sea «manifiestamente desproporcionado en relación con la gravedad de su delito».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.