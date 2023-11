NUEVA YORK. Un avión de carga que se dirigía a Bélgica desde Nueva York tuvo que dar la vuelta en pleno vuelo, después de que un caballo se escapara de su establo y se soltara en la bodega, según el audio del control de tráfico aéreo.

El Boeing 747 operado por Air Atlanta Icelandic acababa de iniciar su vuelo a través del Océano Atlántico el 9 de noviembre, cuando el piloto llamó por radio al control de tráfico aéreo en Boston y dijo que un caballo a bordo se había escapado de su jaula.

“No tenemos problemas para volar, pero tenemos que regresar a Nueva York. No podemos volver a asegurar el caballo”, dijo el piloto en las grabaciones de control aéreo realizadas por el sitio LiveATC.net y recopiladas por el sitio You Can See ATC.

El controlador autorizó al avión a regresar al aeropuerto internacional John F. Kennedy.

El piloto dijo que, debido al peso del avión, tenía que descargar 20 toneladas de combustible antes de volver a Nueva York.

El controlador dio el visto bueno y alertó a los pilotos cercanos sobre un “vertido de combustible en curso a unas 10 millas al oeste de Martha’s Vineyard”.

El piloto del 747 tenía una petición más. “Creo que necesitamos un veterinario para el caballo al aterrizar”, dijo. “¿Puede hablar de eso con Nueva York?”.

El controlador dijo que se lo transmitiría.

ABC News fue la primera en informar de la interrupción del vuelo de carga. El vuelo aterrizó en Kennedy, despegó poco después y llegó con éxito al aeropuerto de Lieja a la mañana siguiente, según el sitio de seguimiento FlightRadar24.

Se envió un mensaje a Air Atlanta Icelandic en busca de comentarios.