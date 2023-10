TOPEKA, Kansas. Un deambulante de 25 años fue acusado el jueves de la violación y asesinato de una niña de cinco años que murió a pesar de los esfuerzos de los bomberos por salvarle la vida en el estacionamiento de una gasolinera en Kansas.

Mickel Cherry se enfrenta a un cargo de asesinato capital - lo que permitiría a los fiscales solicitar la pena de muerte - un cargo de asesinato en primer grado y un cargo por violación de Zoey Felix, ocurrida el lunes. Fue encarcelado en Topeka y se le impuso una fianza de 2 millones de dólares. Aún no se ha determinado su próxima comparecencia ante el tribunal.

El fiscal de distrito del condado de Shawnee, Michael Kagay, dijo a los periodistas que no se tomará una decisión sobre la petición de pena de muerte hasta después de una audiencia preliminar para determinar si Cherry se presenta a juicio. Es lo habitual en los casos de pena capital.

Mark Manna, de la Unidad de Defensa contra la Pena de Muerte de Kansas, dijo que su oficina representaría a Cherry, pero que no tenía más comentarios. La familia de Cherry no respondió a los mensajes.

Las autoridades no han revelado detalles sobre la causa de la muerte de Zoey, pero antiguos vecinos de la niña y su familia creen que ella, su padre y Cherry habían vivido las últimas semanas cerca de la gasolinera, a pocas manzanas de la casa donde vivía su madre. Creen que la llevaron en brazos desde ese lugar hasta la gasolinera, pero la policía no ha confirmado ninguno de esos detalles.

Kagay dijo en un comunicado de prensa que la policía de Topeka se apresuró a una gasolinera donde los equipos de bomberos estaban tratando de salvar la vida de Zoey. Más tarde fue declarada muerta. Un examen médico en el hospital reveló lesiones consistentes con una agresión sexual.

“Creo que la investigación sobre el asesinato y violación de esta niña de 5 años está bastante completa”, dijo Kagay a los periodistas durante una breve conferencia de prensa.

Preguntado sobre la posibilidad de imputar a otras personas, Kagay dijo: “Estoy dispuesto a considerar cualquier investigación procesable que se me presente”, pero cuando se le preguntó si tiene conocimiento de otras investigaciones, respondió: “No”.

Timothy Phelps, subdirector del Departamento Correccional del Condado de Shawnee, confirmó que Cherry solía vivir en la misma dirección que Zoey, pero al momento de su detención, Cherry no tenía hogar.

Cherry no tiene antecedentes penales en Kansas, pero sí una condena por un delito menor de allanamiento de morada en Amarillo, Texas.

Los vecinos dijeron que les preocupaba que la casa de la familia de Zoey no tuviera electricidad y que llamaron a la policía y a bienestar infantil.

“Tenía un buen espíritu. Sinceramente, muy extrovertida, inteligente. Sentía curiosidad por todo. Te hacía 1,001 preguntas y también te pedía respuestas”, dijo Shaniqua Bradley, una vecina.

La policía de Topeka confirmó el jueves que hizo tres visitas a la casa en septiembre: una el 5 de septiembre para una comprobación de bienestar tras un informe de que la casa no tenía electricidad; y dos llamadas por disturbios domésticos en la tarde y noche del 19 de septiembre, con poco más de una hora de diferencia. La policía no dio detalles sobre esas dos llamadas.

La portavoz municipal Gretchen Spiker dijo en un correo electrónico que durante la primera llamada los agentes confirmaron que no había electricidad y que les dijeron que la niña no se alojaba allí. La policía se reunió con la niña, vio que estaba de “buen humor”, pero aun así hizo un informe a los funcionarios de bienestar infantil y de propiedad, dijo Spiker.

El ayuntamiento se movilizó para desalojar la casa, pero se echó atrás cuando se restablecieron los servicios públicos. Los vecinos afirman que para entonces todo el mundo, excepto la madre, se había marchado.

Se instalaron una tienda de campaña y una lona en el bosque, a unas manzanas de la casa, en una zona situada a un campo de fútbol de los surtidores de un supermercado Dillons, donde los bomberos intentaron reanimar a Zoey.

Su padre trabajaba en la gasolinera; un compañero de trabajo dijo el miércoles que se estaba tomando un tiempo libre y la empresa no ha respondido a un correo electrónico de The Associated Press.