TWIN FALLS, Idaho. Un empleado se encuentra entre las tres personas que murieron en un tiroteo en un restaurante In-N-Out Burger en el sur de Idaho, confirmó la propietaria de la cadena de comida rápida.

“Tengo el corazón roto, siento una gran opresión en el pecho, me arden los ojos de tanto llorar. Perdimos a uno de nuestros queridos compañeros esta noche”, declaró Lynsi Snyder, propietaria de In-N-Out, en un comunicado publicado el domingo por la mañana en redes sociales. “En In-N-Out acompañamos a las familias en su duelo y oramos por ellas en estos momentos tan difíciles”.

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El FBI solicitó el domingo al público que enviara imágenes y videos relacionados con el tiroteo del sábado en Twin Falls, que dejó a otras siete personas heridas, algunas de gravedad.

El restaurante In-N-Out había abierto sus puertas apenas una semana antes, el 24 de julio, como parte de la reciente expansión de la compañía con sede en California, a Idaho.

Snyder no identificó al trabajador. Los funcionarios aún intentaban notificar a los familiares de las víctimas, por lo que todavía no se habían divulgado los nombres, edades u otros detalles de las personas heridas en el tiroteo, dijo el sábado Josh Palmer, portavoz de Twin Falls.

La policía que respondió al tiroteo encontró el cuerpo del presunto pistolero en un área cercana al restaurante, dijo Palmer. Desconocía si el sospechoso estaba incluido en el recuento de fallecidos. Algunas de las personas heridas se encontraban en estado crítico, informó.

La policía aún intentaba determinar la identidad y el móvil del tirador, dijo el jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, en una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, dijo Hicks. “Fue una escena muy caótica”.

Palmer dijo que los investigadores estaban entrevistando a los testigos del tiroteo. El restaurante está en un concurrido centro comercial, y cientos de personas se encontraban en el área cuando ocurrió alrededor de las 2 p.m.

Testigos describen una escena caótica

Lane Koehn, de 34 años, dijo que estaba en un semáforo cerca del restaurante In-N-Out cuando vio a una persona con un rifle tipo AR salir del autoservicio. Un hombre con una pistola comenzó a dispararle.

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Luego vio a alguien con uniforme de In-N-Out arrastrar a una mujer, también uniformada, que sangraba por una herida de bala en el pecho, a través del estacionamiento. El empleado, Koehn y el hombre de la pistola permanecieron allí hasta que llegaron los paramédicos.

“Estaba bastante grave, pero no sé. Espero que se haya salvado”, dijo Koehn.

Koehn dijo que la policía le indicó que evacuara porque el tiroteo aún continuaba.

Añadió que el tirador disparó al menos tres o cuatro veces y que no estaba claro si alguien en particular era el objetivo.

Un video grabado por un conductor desde el otro lado de la calle captó a un tirador, aparentemente vestido de negro, acercándose a un auto blanco con un rifle largo, abriendo la puerta del conductor y el maletero. Luego, se dirigió al maletero y metió la mano. En ese momento, el conductor que grabó el video se marchó rápidamente, temiendo que el hombre pudiera estar buscando más armas.

Haley Dodaro, de 43 años y residente de Twin Falls, y su madre fueron a almorzar a In-N-Out el sábado por la tarde. Mientras esperaban en la fila del autoservicio, vieron a gente corriendo por la calle y a empleados saliendo corriendo del restaurante. Al principio, Dodaro pensó que podría haber un incendio, pero luego un hombre que dirigía el tráfico con un chaleco reflectante dijo que había un tirador.

“Fue entonces cuando supimos que hubo un tiroteo. La gente salía corriendo, llorando y gritando. Fue muy aterrador”, dijo Dodaro en un mensaje de texto a The Associated Press.

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Nayeli Rodríguez, de 40 años y residente de Burley, estaba dentro del restaurante esperando comida con sus hijas cuando escuchó disparos provenientes de la cocina. Un empleado les dijo que se trataba de un tiroteo y les ordenó a las personas que se agacharan. Rodríguez contó que un hombre mayor intentó protegerlas a ella y a sus hijas, y que fueron de las últimas en salir corriendo.

“Intentábamos alejarnos lo más posible y unos ángeles nos dejaron subir a su auto”, dijo Rodríguez, también por mensaje de texto. “Dejé mi auto allí en el estacionamiento”.

La policía informó que varias personas fueron trasladadas al Centro Médico St. Luke’s Magic Valley. La portavoz del hospital, Taylor Marschner, declaró que estaban “colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia para gestionar la situación”.

Twin Falls, una ciudad de aproximadamente 56,000 habitantes, se encuentra a unos 205 kilómetros al sureste de Boise y a unos 120 kilómetros al norte de la frontera con Nevada.