El estadounidense Ryan Clifford, propietario de una sala de escape en Long Island y aficionado al atletismo, estableció un nuevo récord al recorrer más de 572 millas (unos 921 kilómetros) desde Buffalo hasta el Puente de Brooklyn en 8 días y 13 horas.

Superó así la marca previa por casi un día completo. “Solo se necesitan un par de pasos y mucho tiempo para poder lograr tus objetivos”, afirmó Clifford, de 28 años, a The Post tras completar el desafío.

Tres años de preparación y un intento fallido

Clifford, residente de Seaford y copropietario de Ryco’s Escape Room & Lounge, entrenó durante tres años para lograr esta hazaña. En 2022 ya había intentado la travesía, pero “tuvo que tirar la toalla” a 80 millas de la meta por una inflamación en la espinilla.

PUBLICIDAD

“Me ha estado persiguiendo desde entonces. Quería volver y demostrarme a mí mismo que podía terminar lo que empecé”, dijo.

Esta vez, su meta no era solo llegar, sino superar el récord de 9 días y 11 horas impuesto en mayo de 2024 por Matthew VosBurgh, ultramaratonista y jugador de rugby de Nueva York. Clifford aumentó gradualmente su entrenamiento, pasando de correr 70 millas semanales a 200 poco antes de la prueba.

Entre calor, lluvia y cansancio extremo

Durante su recorrido, Clifford enfrentó condiciones extremas: olas de calor, lluvias intermitentes y fuertes vientos del nordeste.

“El tercer día, el gran obstáculo fue Syracuse”, explicó, recordando cómo pasaba de estar empapado por la lluvia a secarse bajo el sol antes de soportar tres horas de tormenta intensa.

El corredor avanzó por el Empire Trail, uniendo Buffalo, Albany y el valle del Hudson hasta llegar a la Gran Manzana. Mantuvo un ritmo de entre 60 y 76 millas diarias, aunque el dolor en sus espinillas regresó al séptimo día. “No podría correr, aunque lo intentara”, relató.

Perseverancia hasta la meta

Pese a las lesiones, Clifford se negó a abandonar. “Pensé: ‘¿Sabes qué? Si no puedo correr, voy a caminar el resto del camino hasta Brooklyn’. Así que terminé caminando 70 kilómetros ese día”, explicó.

Su persistencia lo llevó a continuar, incluso bajo la lluvia y el viento, acompañado en los últimos kilómetros por su padre y su hermano.

“Fue casi como una sensación de alivio, ‘Vaya, ya no tengo que seguir avanzando’”, expresó tras cruzar el Puente de Brooklyn la noche del martes. Clifford será homenajeado por Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, por su logro.

PUBLICIDAD

Planes futuros

Aunque planea participar en una nueva carrera de 250 millas entre Phoenix y Flagstaff, Arizona, en mayo próximo, Clifford decidió tomarse un breve descanso.

“Hoy me tomo el día libre, pero el jueves estaré en la sala de escape”, comentó.

“Sentí que mis demonios habían sido vencidos para lograr ese objetivo que perseguía”, concluyó el corredor, quien ahora combina su pasión por el deporte con su trabajo en Long Island.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y un editor.