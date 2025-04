La preparación emocional antes de participar en una carrera o un maratón es tan relevante como la preparación física para alcanzar la meta y disfrutar de la experiencia. Sin embargo, a menudo, nos enfocamos en el entrenamiento físico y descuidamos la importancia de estar mentalmente preparados.

A la izquierda, el doctor José Álvarez-Romagosa, ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. A la derecha, Freddy Rodríguez, “coach” de fondismo y colaborador de MCS. ( Suministrada )

Para profundizar sobre este tema, converso con el reconocido coach de fondismo Freddy Rodríguez, quien comparte algunas de sus estrategias clave para mejorar la resistencia mental antes y durante la competición.

Doctor José Álvarez-Romagosa (JAR): ¿Cómo sé si estoy realmente preparado para participar y completar la carrera?

Freddy Rodríguez (FR): “Es natural que nos formulemos esta pregunta, pues realizar una actividad física es un reto que nos saca de nuestra zona de confort. Mientras más se acerca el evento, más aumentan la ansiedad y ‘las mariposas’ —especialmente cuando estamos en la línea de salida. Pero ¡sí, estás preparado! Concéntrate en correr una milla a la vez. Usa los oasis como fuentes de energía física y mental para lograr tu objetivo y no olvides seguir tu plan de carrera”.

JAR: Me preocupa que la carrera comience a las 6:00 a.m. y nunca he entrenado en la mañana. ¿Me afectará esto?

FR: “Tu preocupación es legítima. Sin embargo, el clima matutino es más beneficioso que el de tus entrenamientos en la tarde. Descansa y duerme bien. Levántate de 3 a 4 horas previo al evento, ingiere un desayuno liviano y comienza a aclimatar tu cuerpo física y mentalmente. Ten presente que entrenaste bien —independientemente de la hora”.

JAR: ¿Cómo puedo controlar mis nervios para que no interfieran con mi participación en la carrera?

FR: “Utiliza tu poder de convencimiento: háblate positivamente; respira profundamente y controla tu respiración. Valora el hecho de estar saludable y preparado para enfrentar este reto físico”.

JAR: ¿Me afectará si no duermo o descanso bien la noche antes del evento?

FR: “Esto no te afectará. Tu respuesta fisiológica no va a cambiar. Tu respiración, pulso y otros [factores físicos] no van a variar por no haber dormido lo suficiente. ¡Recuerda siempre que estás listo!”.

Técnicas como la respiración profunda, la meditación y la visualización de un lugar tranquilo pueden ser efectivas para reducir la ansiedad antes de la carrera. Además, desarrollar una mentalidad positiva, establecer metas realistas, trabajar con el estrés y rodearse de un ambiente de apoyo son estrategias clave. ¡Nos vemos en la meta!

Lo que no debe faltarte el día del 10K

El día de la carrera, cada detalle cuenta. Tener el equipo necesario no solo te hará sentir más preparado y cómodo, sino que también podrás mejorar tu desempeño.

Aquí te compartimos lo esencial para ese día tan esperado:

Tenis adecuados: Asegúrate de que ya los usaste y que son cómodos para correr largas distancias.

Ropa ligera y transpirable: Se recomienda usar piezas de un material que absorba el sudor.

Gorra: Usarla te ayudará a proteger tus ojos del sol y del sudor y a reducir la fatiga visual.

Lentes deportivos: Te ayudarán a proteger tus ojos del viento y el sol sin riesgo a que se caigan.

Reloj o aplicación de correr: Es ideal para monitorear tu ritmo, distancia y tiempo.