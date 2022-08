San Francisco, California. La estación El Cerrito del Norte de San Francisco, en California, tiene un guardia único. Se trata del halcón Pac-Man, quien vigila el área para espantar las palomas que abarrotan el lugar.

Pac-Man, un Parabuteo unicinctus de cinco años, patrulla la estación tres días a la semana asentado del brazo de su manejador y cetrero de Falcon Force, Ricky Ortiz.

Su guardia comenzó en verano, tras que el sistema de Tránsito Rápido del Área de la Bahía (BART, en inglés) contratara el servicio para mantener a raya a las palomas que descansan en el andamio interior de la estación y, simultáneamente, para evitar que las palomas excrementen sobre los viajeros. Esto ya que las púas colocadas en el área y otros métodos que el sistema instaló para espantar las palomas- como repelentes, estatuas de búhos y redes- fueron pocas exitosas.

Pac-Man ( BART )

“Las palomas no son nativas, no migratorias e invasoras. Sus excrementos pueden transportar bacterias, agentes fúngicos y ectoparásitos que pueden impactar a los humanos (Nota: La estación El Cerrito del Norte se limpia diariamente a partir de las 6 a.m.). Las aves amantes de la ciudad, si no se controlan, pueden posarse en un solo lugar durante años”, explicó BART.

Las rondas de Pac-Man comienzan desde la entrada del nivel inferior hasta las plataformas. Por cuanto es un ave de presa, su mera presencia ahuyenta a las palomas. El plan a largo plazo es que las palomas cataloguen la estación como territorio del halcón y busquen otro refugio.

“Un ave de rapiña funciona muy bien. Cuando las palomas ven al depredador, es instintivo que no quieran estar cerca”, detalló Ortiz.

“Si todo sale según lo planeado, el halcón proporcionará una solución permanente al problema de las palomas”, pronosticó BART.

Por su parte, Ortiz evita que Pac-Man se coma a las palomas, por lo que lo alimenta con meriendas durante el día.

La presencia del halcón ha despertado la curiosidad de los pasajeros, así como el temor. Mientras que algunos posan junto a Ortiz y Pac-Man para “selfies”, otros- aunque la minoría- le huyen.