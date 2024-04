( The Associated Press )

RALEIGH, N.C. Un estudiante fue hospitalizado después de los informes de un tiroteo en una residencia de la Universidad Central de Carolina del Norte (NCCU), dijo un portavoz de la universidad.

La policía fue llamada a Lawson Street Residence Complex a las 10:15 pm del martes, según un comunicado de prensa de la universidad en Durham. La escuela fue cerrada y se emitió una alerta en el campus advirtiendo a los que estaban en la zona de una “persona armada y peligrosa”.

Los agentes cerraron dos manzanas de Lawson Street durante aproximadamente dos horas mientras investigaban, según el Departamento de Policía de Durham.

Mientras respondían a una “llamada médica no relacionada” en las inmediaciones, técnicos del Servicio de Emergencias Médicas de Durham llegaron al complejo para ayudar a una persona que recibió al menos un disparo, dijo la universidad. La persona fue enviada al Hospital de la Universidad de Duke.

La víctima del tiroteo fue identificada como un estudiante de NCCU que se encuentra en el hospital con lesiones que no amenazan su vida, dijo Stephen W. Fusi dijo a The Associated Press en un correo electrónico enviado en horas de la tarde del miércoles.

El tiroteo está siendo tratado como una investigación criminal, dijo el jefe de policía de NCCU Damon Williams a los periodistas en una conferencia de prensa, pero no se proporcionaron detalles sobre los posibles sospechosos.

El cierre se levantó después de las 12:20 del miércoles. No hay peligro presente en el campus, según la universidad.

La universidad, históricamente negra, cuenta con unos 8,000 estudiantes. El Complejo Residencial de Lawson Street puede albergar a más de 450 estudiantes, según el sitio web de la universidad. Está situado en la parte occidental del campus de la NCCU, cerca del McDougald-McLendon Arena y del Student Health Building.