Un estudiante de sexto grado murió y otras cinco personas resultaron heridas por un sospechoso de 17 años, en un tiroteo el jueves en una escuela secundaria de un pequeño pueblo de Iowa, dijeron las autoridades en Perry, Iowa.

El sospechoso murió de lo que los investigadores creen que es una herida de bala autoinfligida, y al menos una de las víctimas es un administrador de la escuela, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Perry tiene unos 8,000 habitantes y está a unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Des Moines, en el límite del área metropolitana de la capital del estado. Alberga una gran planta de procesamiento de carne de cerdo y casas bajas de una sola planta, repartidas entre árboles que han perdido sus hojas durante el invierno. El instituto y el colegio están conectados en el extremo este de la ciudad.

Ava Augustus, alumna de último curso del instituto, dijo que estaba en el despacho de un consejero, esperando a que llegara, cuando oyó tres disparos. Ella y otras personas atrincheraron la puerta, preparándose para arrojar cosas si era necesario, ya que una ventana era demasiado pequeña para escapar.

“Y entonces oímos: ‘Ha caído. Pueden salir’”, dijo Augustus entre lágrimas. “Y corro y se ven cristales por todas partes, sangre en el suelo. Llegué a mi auto y están sacando a una chica del auditorio que había recibido un disparo en la pierna”.

Tres heridos de bala fueron trasladados en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa, en Des Moines, según informó un portavoz de su sistema sanitario. Algunos otros pacientes fueron trasladados a un segundo hospital en Des Moines, confirmó un portavoz del MercyOne Des Moines Medical Center, que declinó hacer comentarios sobre el número de pacientes o su estado.

El jueves por la tarde estaban previstas vigilias en un parque y en una iglesia local. Un post en la página de Facebook de la escuela secundaria indicaba que estaría cerrada el viernes, con servicios de asesoramiento previstos en la biblioteca pública el viernes y el sábado.

En Washington, el fiscal general Merrick Garland fue informado sobre el tiroteo. Agentes del FBI de la oficina de Omaha-Des Moines, están colaborando en la investigación dirigida por la División de Investigación Criminal de Iowa.

El tiroteo se produjo en el contexto de los primeros comicios presidenciales del país. El candidato del Partido Republicano Vivek Ramaswamy tenía programado un acto de campaña en Perry a las 9 de la mañana, a unos 2.4 kilómetros del instituto, pero lo canceló para rezar y mantener un debate íntimo con los residentes de la zona.

Los tiroteos masivos en todo Estados Unidos han provocado desde hace tiempo llamamientos a favor de leyes más estrictas sobre las armas por parte de los defensores de la seguridad de las armas, y el del jueves lo hizo en pocas horas. Pero esa idea ha sido un fracaso para muchos republicanos, especialmente en estados rurales de tendencia republicana como Iowa.

A partir de julio de 2021, Iowa no exige un permiso para comprar un arma de fuego o llevarla en público, aunque obliga a una comprobación de antecedentes para una persona que compre un arma de fuego sin permiso.

Ramaswamy dijo que el tiroteo es un signo de una “enfermedad psicológica” en el país. En Des Moines, el rival del Partido Republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que la violencia armada “es más un asunto local y estatal” en una entrevista con el Des Moines Register y NBC News.

El instituto de Perry forma parte del Distrito Escolar Comunitario de Perry, con 1,785 alumnos. La ciudad es más diversa que Iowa en su conjunto, con cifras del censo que muestran que el 31% de los residentes son hispanos, en comparación con menos del 7% para el estado. Esas cifras también muestran que casi el 19% de los residentes de la ciudad nacieron fuera de los EE.UU..

Se informó de un tirador activo a las 7:37 a.m. del jueves y los oficiales llegaron siete minutos después, dijo el sheriff del condado de Dallas, Adam Infante. Los vehículos de emergencia rodearon la escuela media y secundaria.

Zander Shelley, de 15 años, estaba en un pasillo cuando oyó disparos y se precipitó a un aula, según su padre, Kevin Shelley. Zander recibió dos impactos de bala y se escondió en el aula antes de enviar un mensaje de texto a su padre a las 7:36 de la mañana.

Kevin Shelley, que conduce un camión de la basura, le dijo a su jefe que tenía que huir. “Fue lo más asustado que he estado en toda mi vida”, dijo.

Rachael Kares, estudiante de último curso de 18 años, estaba terminando el ensayo de la banda de jazz cuando ella y sus compañeros oyeron lo que describió como cuatro disparos, espaciados.

“Todos nos sobresaltamos”, dijo Kares. “Mi profesor de la banda nos miró y gritó: ‘¡Corran! Así que corrimos”.

Kares y muchas otras personas del colegio salieron corriendo más allá del campo de fútbol, mientras oía a la gente gritar: “¡Fuera! Fuera!” Dijo que oyó más disparos mientras corría, pero no sabe cuántos. Estaba más preocupada por llegar a casa con su hijo de 3 años.

“En ese momento no me importaba nada más que salir porque tenía que llegar a casa con mi hijo”, dijo.