NUEVA YORK. Una persona falleció tras la explosión ocurrida el viernes en un astillero de la ciudad de Nueva York, según informaron las autoridades.

Las autoridades indicaron que 36 personas resultaron heridas, la mayoría bomberos y otros socorristas. Al menos tres personas presentaban lesiones de gravedad.

Un bombero y un inspector de incendios se encontraban dentro de la estructura cuando se produjo una segunda explosión, y ambos sufrieron heridas graves a causa de la onda expansiva.

“Se trató de una situación de emergencia compleja y de rápida evolución”, declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa el viernes por la noche.

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Update: At Least 1 Dead, Over 30 Injured in Staten Island Shipyard Explosion



A major fire and explosion at a shipyard on Staten Island has left at least 1 person dead and over 30 injured, according to New York City Mayor Zohran Mamdani.



Multiple firefighters and civilians… pic.twitter.com/UzrXWGUHLZ — Aiden Reports (@AidenReports) May 23, 2026

Alrededor de las 3:30 de la tarde del viernes se recibió un reporte de que dos trabajadores estaban atrapados en un espacio confinado en el muelle, y los bomberos que acudieron al lugar encontraron un incendio que ardía en el sótano de una gran estructura metálica en el muelle, explicó Joanne Mariano, de la oficina de prensa del departamento de bomberos.

Los equipos aún combatían el incendio cuando se produjo una gran explosión en el lugar aproximadamente 50 minutos después, señaló.

Había más de 200 bomberos y personal médico de emergencia de 68 unidades respondiendo al lugar el viernes por la noche, indicó Mariano. La causa del incendio y la explosión sigue bajo investigación.

Richard Oviogor, quien estaba en el área, dijo a WABC-TV que escuchó dos explosiones y lo que parecía como una “gran onda de choque”.

El área alberga varios negocios, incluida una empresa de tostado de café y bodegas en renta. El astillero solía ser propiedad de la compañía Bethlehem Steel, que construyó barcos para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.