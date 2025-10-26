Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la Universidad Lincoln de Pensilvania, donde se produjeron disparos durante festejos al aire libre en los que estudiantes y exalumnos celebraban una fiesta tras disputar un partido como locales en la escuela de tradición afroestadounidense.

Una persona que tenía un arma de fuego fue detenida y las autoridades investigaban la posibilidad de que hubiera más de un tirador, pero no creían que hubiera una amenaza activa para el campus, dijo el fiscal del condado Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, durante una breve conferencia de prensa el domingo por la mañana.

“No tenemos muchas respuestas sobre lo que sucedió exactamente”, dijo. “Lo que les diré es que hoy estamos operando como si este no fuera un incidente en el que alguien vino con la intención de causar un daño masivo en un campus universitario”.

El campus se encuentra unos 70 kilómetros (45 millas) al suroeste de Filadelfia.

Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió en torno a las 9:30 de la tarde ante un gran edificio llamado el Centro Cultural Internacional, donde se habían instalado carpas y mesas para comer y socializar después de un partido de fútbol americano más temprano en el día.

“Fue una escena caótica, y la gente huyó en todas direcciones”, dijo el fiscal del distrito. Instó a cualquier persona con videos de la escena u otra información que pudiera ayudar en la investigación a contactar al FBI.

Las autoridades no compartieron detalles sobre las víctimas, como su estado o dónde estaban siendo atendidos los heridos.

Los detectives del condado Chester dirigían la investigación, con el apoyo de la policía estatal y el FBI.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, comentó en X que fue informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total de su gobierno.

“Súmense a Lori y a mí para rezar por la comunidad de la Universidad Lincoln”, expresó.

El jefe de policía de la Universidad Lincoln, Marc Partee , dijo que el tiroteo devastó a la comunidad universitaria en lo que se suponía que era un día de alegría celebrando el legado de la escuela.

“Si hubiera otra palabra para describir eso, que sea más impactante, la usaría”, dijo, “pero ‘devastado’ es un comienzo”.