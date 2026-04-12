La policía dice que una persona fue asesinada a tiros y otras seis resultaron heridas en lo que llaman un tiroteo masivo en un Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey.

Los investigadores no creen que el ataque perpetrado hacia las 9:00 p.m. del sábado fuera aleatorio, según un comunicado de prensa emitido el domingo por la oficina del fiscal del condado de Union. No se han hecho arrestos, pero la oficina dijo que “no hay amenaza inmediata en curso para el público en general.”

Se cree que las lesiones no ponen en peligro la vida, según el comunicado.

Un conductor de un vehículo compartido dijo a WABC que oyó más de siete disparos a corta distancia cuando se acercaba al restaurante.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.