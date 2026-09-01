Un niño de apenas 5 años perdió la vida tras recibir un disparo de un arma que otro menor encontró en hechos reportados en una residencia ubicada en Sandy, cerca de Salt Lake City, Utah.

Según reveló el sargento Michael Olsen, portavoz del Departamento de Policía de esa zona a The Salt Lake Tribune, las autoridades fueron alertadas sobre una emergencia en el lugar y, al llegar, encontraron al menor con una herida de bala. Este fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.

La pesquisa tras la muerte del menor reveló que el disparo fue “accidental” y que involucró a “niños pequeños”.

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“Después de investigar, pudimos determinar que se trató de una tragedia en la que estuvieron involucrados niños pequeños”, precisó.

El funcionario evitó indicar si el menor que disparó contra el niño de 5 años tenía algún parentesco con él. Tampoco informó si alguno de los padres u otros adultos sería investigado tras el incidente.

Olsen, sin embargo, exhortó a las familias a tener cuidado con las armas de fuego.

“Exhortamos a todos a tener cuidado con las armas de fuego y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia en duelo”, terminó diciendo.