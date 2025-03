ANCHORAGE, Alaska. Un piloto y dos niños sobrevivieron en el ala de un avión durante unas 12 horas, después de que se estrellara y quedara parcialmente sumergido en un lago helado de Alaska, y luego fueron rescatados tras ser avistados por un buen samaritano.

Terry Godes dijo que vio un mensaje en Facebook el domingo por la noche en el que se pedía ayuda para buscar la avioneta desaparecida. El lunes por la mañana se dirigió al lago Tustumena, cerca de la base de un glaciar, y vio lo que pensó que eran los restos del avión.

PUBLICIDAD

6 Fotos En la nave viajaban 10 personas. Todas murieron.

“Se me rompió el corazón al verlo, pero cuando me acerqué más y más abajo, pude ver que había tres personas encima del ala”, declaró el martes a The Associated Press.

Tras rezar un poco, siguió acercándose y vio un milagro.

“Estaban vivos, respondían y se movían”, dijo, añadiendo que le saludaron mientras se acercaba.

El Piper PA-12 Super Cruiser desaparecido, pilotado por un hombre con dos familiares menores de edad a bordo, voló el domingo en una excursión de recreo desde Soldotna al lago Skilak, en la península de Kenai.

Los tres fueron rescatados el lunes en la orilla oriental del lago Tustumena por la Guardia Nacional de Alaska después de que Godes alertara a otros pilotos que buscaban la avioneta de que la había encontrado. Otro piloto, Dale Eicher, escuchó la llamada por radio de Godes y avisó a los agentes porque estaba más cerca del lago Skilak y pensaba que tenía mejor cobertura de móvil. También pudo dar las coordenadas del avión a las autoridades.

“No estaba seguro de si los encontraríamos, sobre todo porque había una capa de nubes sobre gran parte de las montañas, por lo que podrían haber estado fácilmente en esas nubes a las que no podíamos llegar”, dijo Eicher. Pero dijo que encontrar a la familia una hora después de comenzar la búsqueda y encontrarlos con vida “fue una muy buena noticia”.

Los tres supervivientes fueron trasladados a un hospital con heridas que no se consideraron potencialmente mortales, dijeron los policías estatales de Alaska.

PUBLICIDAD

“Pasaron una noche larga, fría, oscura y húmeda en lo alto de un ala de un avión, que no tenían previsto”, dijo Godes.

Según Godes, se produjeron muchos milagros, desde que el avión no se hundiera hasta que los supervivientes pudieran permanecer en el ala, pasando por que los tres sobrevivieran a la noche a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.

“Es un lugar frío y oscuro por la noche”, dijo.

Según Godes, la mayor parte del avión estaba sumergida en el lago y sólo el ala y la parte superior del timón quedaban al descubierto por encima del hielo y el agua.

No se sabe por qué se estrelló el avión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó el martes de que está investigando los hechos junto con la Administración Federal de Aviación.

El lago Tustumena, de 60,000 acres (24,200 hectáreas), está situado a unas 80 millas (130 kilómetros) al suroeste de Anchorage y ha sido descrito por el Departamento de Pesca y Caza de Alaska como “notorio por sus vientos repentinos y peligrosos”.

Las condiciones en torno al lago -con montañas cercanas, un glaciar y rachas de vientos, pueden causar estragos tanto en barcos como en aviones. La masa de agua es el lago de agua dulce más grande de la península de Kenai.

“Incluso bajo lo que se consideraría un gradiente de presión benigno o relativamente débil, el terreno ayuda a girar los vientos, y de vez en cuando se ponen un poco tormentosos”, dijo Michael Kutz, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Anchorage.

PUBLICIDAD

Godes coincidió en que la zona siempre está ventosa, y el agua dulce puede levantarse con el viento y convertirse en olas.

“Además, al estar situada justo en el talón o en la punta del glaciar, con montañas a ambos lados, a pocos kilómetros al oeste, la ensenada de Cook va y viene con enormes oscilaciones de temperatura y mareas todos los días. Es una receta para el caos y las turbulencias”, afirmó.

Alaska es un estado con pocas carreteras, por lo que muchas comunidades dependen de las avionetas como medio de transporte preferido.

El mes pasado, en el oeste de Alaska, 10 personas murieron cuando un pequeño avión de pasajeros con un sobrepeso de media tonelada se estrelló contra el hielo marino en Norton Sound, cerca de Nome, en la costa occidental del estado.

Hace cinco años, una colisión mortal en pleno vuelo cerca del aeropuerto de Soldotna se cobró la vida de siete personas, entre ellas un legislador del estado de Alaska.