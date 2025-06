BOSTON. Un vuelo de JetBlue que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se salió de la pista y acabó en la hierba el jueves, según informó un portavoz del aeropuerto.

Nadie resultó herido en el vuelo 312 de JetBlue, pero la pista permaneció cerrada el jueves por la tarde y se impuso una restricción de despegue a todos los vuelos. Mientras tanto, las tripulaciones evaluaron la aeronave y los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal, según informó Samantha Decker, de la Autoridad Portuaria de Massachusetts, en un correo electrónico.

Según un periodista de Associated Press presente en el lugar, se pudo ver a los pasajeros bajando del avión por unas escaleras proporcionadas por los vehículos de emergencia, rodeados por decenas de equipos de emergencia.

El avión procedía de Chicago.

“El vuelo 312 de JetBlue de Chicago a Boston se salió de la pista y se adentró en la hierba tras aterrizar”, informó JetBlue en un correo electrónico. “Llevaremos a cabo una investigación completa del incidente y colaboraremos estrechamente con las autoridades pertinentes para comprender la causa”.

El incidente del jueves se produjo después de que los responsables de la FAA reconocieran que no estaban haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad aérea. Una encuesta reciente realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que este año son menos los estadounidenses que se sienten seguros al volar.

Además, un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres se estrelló contra una facultad de medicina en Ahmedabad tras despegar el jueves, causando la muerte de al menos 240 personas en uno de los peores desastres aéreos de la India en décadas, según informaron las autoridades.