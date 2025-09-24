SAN FRANCISCO. Residentes de una ciudad del área de la Bahía de San Francisco están atentos a una ardilla agresiva que ha llevado al menos a dos personas a urgencias.

Joan Heblack declaró a KGO-TV, afiliada de ABC, que caminaba por el barrio de Lucas Valley en San Rafael cuando una ardilla aparentemente apareció de la nada y la atacó en la pierna, arañándola y mordiéndola. “Se me aferró a la pierna. La cola volaba hacia arriba. Pensé: ‘¡Quítamela de encima, quítamela de encima!’”, dijo Heblack.

Isabel Campoy también dijo que fue atacada mientras caminaba por la misma zona. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, dijo. Ambas mujeres fueron a urgencias, informó la cadena de televisión en su reportaje del lunes.

Se han publicado volantes advirtiendo a los residentes que la ardilla no es ninguna broma y que más de cinco personas han sido atacadas por una “ardilla muy malvada” que “surge de la nada”. Lisa Bloch, de Marin Humane, afirma que no han recibido informes de ataques de ardillas desde mediados de septiembre.

Si la ardilla vuelve a aparecer, la organización sin fines de lucro se coordinará con el estado para retirar al animal, añadió. “Hemos visto este tipo de comportamiento antes”, dijo. “Casi siempre se debe a que alguien ha estado alimentando al animal”. Lo bueno es que las ardillas no son vectores de la rabia. Bloch recomienda que nunca se alimente a la fauna silvestre.

San Rafael se encuentra en el condado de Marín, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de San Francisco.