Una onda tropical saldrá próximamente de África y pudiera encontrar condiciones favorables para organizarse, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés), la noche del martes.

“Se pronostica que una onda tropical se desplazará de la costa del oeste de África a última hora esta noche o mañana. Aunque los vientos de nivel superior no son muy propicios para el desarrollo, podría formarse una depresión tropical a medida que se mueve generalmente hacia el noroeste a través del extremo este del Atlántico”, indicó el NHC en su boletín sobre la perspectiva del trópico correspondiente a las 8:00 de la noche.

“Los intereses de las Islas de Cabo Verde deben monitorear el progreso de este sistema, ya que es posible que se produzcan ráfagas de viento y áreas de lluvia intensa allí para el final de la semana”, añaden.