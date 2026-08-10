Una mujer fue atacada por un caimán mientras nadaba en un río en Florida, según informó ABC News.

El incidente ocurrió en el río Silver, en el condado de Marion, en Gainsville, Florida, el sábado, informó la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

Varios bañistas que se encontraban en el área sacaron a la mujer herida del agua, tras lo que fue trasladada un hospital. Se desconoce su condición.

Tras esto, un grupo de cazadores acudió al lugar y capturaron a un caimán de casi 10 pies.