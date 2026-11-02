Una persona en el estado de Washington murió por complicaciones de la gripe aviar, la primera muerte de este tipo en Estados Unidos en un año.

El residente del condado Yakima, que tenía afecciones de salud previas, estuvo expuesto a la influenza aviar en una lechería con ganado infectado y había sido hospitalizado, informaron autoridades el domingo.

Otras dos muertes en Estados Unidos se han vinculado a la gripe aviar desde que se convirtió en una preocupación nacional de salud pública en 2024. La primera, anunciada en enero de 2025, fue la de una persona anciana en Luisiana que tenía una variante conocida como H5N1. La otra, en el estado de Washington, murió en noviembre de 2025 por una variante más rara llamada H5N5.

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Las autoridades del condado Yakima no dieron a conocer detalles adicionales sobre la persona que murió recientemente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que la persona se infectó con H5N1.

Las autoridades del condado han reportado que 33 rebaños lecheros dieron positivo recientemente a H5N1.

Señalan que tres infecciones humanas se han relacionado con la exposición en una lechería, y que el Distrito de Salud de Yakima está trabajando con el departamento de salud estatal para localizar a las personas que estuvieron en contacto cercano con las otras, y vigilarlas para detectar síntomas.

La gripe aviar H5N1 se ha estado propagando ampliamente entre aves silvestres, aves de corral, vacas y otros animales durante varios años. Las preocupaciones sanitarias aumentaron a principios de 2024 cuando las infecciones se extendieron entre el ganado de Estados Unidos. Las autoridades han indicado que su presencia en el ambiente incrementa las probabilidades de que las personas estén expuestas y, potencialmente, se contagien.

Según los CDC, se han reportado más de 70 infecciones humanas en Estados Unidos desde comienzos de 2024. Pero no se conoce transmisión de persona a persona y el riesgo para el público en general es bajo, afirma la agencia.

Un portavoz de los CDC indicó el lunes que la agencia analizó la secuencia genética del virus de la persona que murió en Washington y no encontró cambios que hicieran que el virus se propagara con mayor facilidad o causara una enfermedad más grave.

Las autoridades siguen instando a las personas que tienen contacto con aves enfermas o muertas a tomar precauciones, entre ellas usar protección respiratoria y ocular y guantes al manipular aves de corral. Quienes trabajan en granjas corren un riesgo mayor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.