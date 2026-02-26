Un raro brote de botulismo infantil que enfermó a docenas de bebés que bebieron la fórmula ByHeart retirada del mercado ha terminado, sin que se hayan registrado nuevos casos desde mediados de diciembre, dijeron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). (CDC).

En total, 48 bebés han enfermado desde 2023. Esta cifra es inferior a la del recuento de casos anterior, ya que a tres bebés se les diagnosticaron otras enfermedades no relacionadas con el botulismo, según las autoridades sanitarias.

Todos los niños que enfermaron fueron hospitalizados. No se ha informado de ninguna muerte.

Las autoridades sanitarias añadieron que aún no se sabe con exactitud cómo, cuándo o dónde se contaminó la leche en polvo orgánica para lactantes con el tipo de bacteria que puede causar enfermedades graves, parálisis y muerte en niños menores de un año.

La mayoría de los casos se habían producido desde agosto, cuando los funcionarios del programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California detectaron un alarmante aumento de las notificaciones de la enfermedad en bebés que consumían preparados ByHeart.

ByHeart, con sede en Nueva York, retiró inicialmente dos lotes de leche de fórmula a principios de noviembre, pero la empresa amplió la retirada a todos los productos días después. Las autoridades sanitarias federales dijeron más tarde que no podían descartar la contaminación de los productos fabricados desde el lanzamiento de la empresa en marzo de 2022. Las tiendas de todo el país retiraron el producto, que se anunciaba con “beneficios similares a los de la leche materna”.

Los investigadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. aún no han identificado la causa.

En un comunicado, la agencia informó de que había identificado 17 cepas diferentes de la bacteria causante de la enfermedad en muestras de pacientes, latas de leche de fórmula acabadas e ingredientes. Las muestras “se suman a las pruebas disponibles necesarias para investigar la causa de este brote”, pero no son definitivas, según la agencia.

Anteriormente, funcionarios de la FDA indicaron que la leche entera en polvo utilizada para fabricar los preparados para lactantes ByHeart podría ser una fuente de contaminación.

Las enfermedades causadas por la bacteria del botulismo en los preparados para lactantes son poco frecuentes, y el tamaño y alcance del brote de ByHeart no tiene precedentes, según los expertos en seguridad alimentaria.

La enfermedad se produce cuando los bebés ingieren esporas de botulismo que germinan en el intestino y producen una toxina peligrosa que ataca el sistema nervioso. Las tasas de mortalidad llegaron a alcanzar el 90%, pero ahora son inferiores al 1% con tratamiento.

El único tratamiento para la enfermedad es un medicamento intravenoso, conocido como BabyBIG, elaborado a partir del plasma sanguíneo de adultos inmunizados contra el botulismo. El programa de California es la única fuente mundial.

ByHeart, que representaba alrededor del 1% del mercado estadounidense de preparados para lactantes, vendía anteriormente unas 200,000 latas del producto al mes. Los padres de los bebés enfermos en el brote dijeron que eligieron la fórmula, que costaba unos 42 dólares por lata, por sus pregonados beneficios para la salud.

