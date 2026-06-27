Utah restringió los fuegos artificiales y declaró el estado de emergencia el viernes, antes de las celebraciones del 4 de julio, mientras el mayor incendio forestal de Estados Unidos se extendía por bosques resecos y los bomberos se apresuraban a combatir nuevos focos en este estado árido.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una inusual alerta de “Situación Particularmente Peligrosa” debido a que las condiciones secas y ventosas alimentaban más incendios en el oeste de Estados Unidos.

El incendio de Cottonwood, en una zona poco poblada del sur de Utah, comenzó el lunes. Para el viernes, se había extendido a más de 290 kilómetros cuadrados (112 millas cuadradas) y ardía sin control, ya que los fuertes vientos impidieron el apoyo aéreo, según informaron funcionarios forestales. Este incendio, uno de los seis grandes incendios forestales que azotan Utah, causó graves daños a la estación de esquí Eagle Point en el condado de Beaver, lo que obligó a realizar evacuaciones obligatorias.

PUBLICIDAD

“Tenemos los vientos sostenidos de 56 km/h (35 millas por hora) que pronosticaron, y definitivamente tenemos ráfagas de 72 km/h (45 millas por hora)”, dijo Alyssa Mason, portavoz asignada al incendio. “Por lo tanto, ha habido un gran aumento en la actividad del fuego. Estamos viendo un comportamiento extremo del fuego, con algunos incendios que se propagan rápidamente por las copas de los árboles y definitivamente algunos focos secundarios”.

El humo se ha estado desplazando hacia el este y el noreste, lo que significa que la calidad del aire en destinos turísticos populares como los parques nacionales de Zion y Bryce Canyon, ubicados mucho más al sur de las llamas, no se ha visto afectada significativamente, más allá de una ligera neblina en el área de Bryce. Aun así, los visitantes de Bryce han publicado videos en redes sociales que muestran la enorme columna de humo a lo lejos.

El humo se podía ver a cientos de kilómetros de distancia, incluso hasta Colorado, mientras las autoridades alertaron a aproximadamente 1300 residentes de las ciudades de Marysvale, Junction y Circleville para que se prepararan para evacuar si las condiciones empeoraban y el fuego avanzaba. En Marysvale, el viernes cayó ceniza del cielo y una densa humareda cubrió el sol, oscureciendo el cielo como la noche.

La guardabosques estatal Jamie Barnes declaró el jueves que no se recuerda nada de lo ocurrido en los últimos tiempos. Añadió que los incendios se están propagando más lejos y más rápido “en condiciones que desafían las expectativas históricas”.

PUBLICIDAD

Bruce Brown, de 76 años, acompañó al sheriff el jueves y descubrió que su cabaña y otras de la zona habían desaparecido. Encontró un paisaje lunar calcinado con postes de luz derribados a lo largo del cañón.

Alyssa Olsen, de 27 años, contó que la cabaña de su familia también se quemó. Fue el último lugar donde se reunieron para tomarse fotos familiares con su abuela antes de que falleciera de cáncer. Su hermano planeaba casarse allí en dos meses.

“Eso no se puede reconstruir”, dijo Olsen.

El gobernador Spencer Cox impuso restricciones temporales al uso de fuegos artificiales hasta el 5 de julio, mientras la nación se prepara para celebrar su 250 aniversario, afirmando que “este año es diferente”.

El servicio meteorológico de Salt Lake City, por primera vez en su historia, emitió una alerta de “Situación Particularmente Peligrosa” para cinco condados de Utah, incluyendo la zona del incendio de Cottonwood. Esta inusual alerta se utilizó inicialmente para advertir sobre condiciones de tornado. También se emitió una alerta roja por riesgo de incendio para la mayor parte del estado.

“Prepárense ahora para la rápida propagación del fuego”, decía el comunicado.

Una alerta similar de “situación peligrosa” se había emitido para el incendio de Palisades de 2025 en Los Ángeles. Un juez federal declaró nulo el juicio el viernes en el caso de incendio provocado contra Jonathan Rinderknecht, el hombre acusado de iniciar dicho incendio. El jurado declaró que no pudo llegar a un veredicto unánime.

PUBLICIDAD

Si bien se desconoce la causa del incendio de Cottonwood, la orden de Cox señaló que la mayoría de los incendios en el estado en lo que va del año han sido causados por personas.

La orden del gobernador otorga a Barnes la facultad de restringir o prohibir los espectáculos de fuegos artificiales en las ciudades y pueblos de Utah, en lugar de dejar esas decisiones en manos de las comunidades.

Ante la persistencia de condiciones extremas de riesgo de incendio, Rocky Mountain Power emitió una alerta de corte de energía por motivos de seguridad pública para áreas del centro, sur y este de Utah durante todo el fin de semana.

Los bomberos también combatían el incendio Iron Fire al suroeste de Salt Lake City. El jueves, las llamas obligaron a la evacuación temporal de Eureka, una ciudad de 1000 habitantes.