La tormenta tropical Lala continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia Hawái y se espera que alcance intensidad de huracán antes de aproximarse a la Isla Grande, donde las autoridades mantienen un aviso de huracán ante la posibilidad de fuertes vientos, lluvias torrenciales, inundaciones y condiciones peligrosas en las costas.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Lala tenía vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (97 km/h) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste. El sistema se encontraba este viernes a varios cientos de millas al este-sureste de Hilo, Hawái.

La tormenta tropical Lala amenaza a Hawái. ( Captura )

Los pronosticadores anticipan que Lala continuará intensificándose y podría convertirse en huracán antes de acercarse a la Isla Grande durante el sábado. La advertencia de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en esa zona dentro del periodo indicado por las autoridades.

PUBLICIDAD

La Isla Grande enfrentaría el mayor impacto

El NHC y el Servicio Nacional de Meteorología advierten que la Isla Grande de Hawái probablemente recibirá los efectos más fuertes del sistema.

La amenaza incluye vientos dañinos, lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de terreno y oleaje peligroso. Las condiciones podrían comenzar a deteriorarse desde el viernes y empeorar durante el sábado, cuando Lala se acerque a la isla.

Los meteorólogos también advierten que los vientos podrían ser considerablemente más fuertes en zonas elevadas y en las laderas orientadas hacia donde sopla el viento.

Uno de los principales riesgos será la lluvia. Los pronósticos contemplan acumulaciones que podrían alcanzar hasta 25 pulgadas en algunas zonas, especialmente en áreas expuestas a los efectos húmedos de la tormenta. Esta cantidad de lluvia podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

Peligro en las costas

Además de las lluvias y los vientos, Lala podría generar oleaje peligroso y fuertes corrientes de resaca.

El NHC advierte que las condiciones marítimas podrían deteriorarse rápidamente a medida que el sistema se acerque. También existe la posibilidad de una marejada ciclónica de hasta 3 pies en algunos sectores costeros, dependiendo de la trayectoria y la intensidad final del sistema.

Las autoridades exhortan a residentes y visitantes a mantenerse alejados de playas, costas y otras áreas expuestas cuando comiencen las condiciones peligrosas.

Maui también está bajo vigilancia

La amenaza no se limita a la Isla Grande.

El condado de Maui, que incluye Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe, se encuentra bajo un aviso de tormenta tropical. Allí se esperan condiciones de tormenta tropical a medida que Lala avance hacia el oeste.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Oahu y el condado de Kauai, incluyendo Niihau, permanecen bajo vigilancia de tormenta tropical, lo que significa que todavía existe la posibilidad de que esas zonas experimenten condiciones de tormenta tropical posteriormente.

Las autoridades de Hawái ya activaron medidas de emergencia y han exhortado a la población a prepararse antes de la llegada de los efectos más fuertes.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái informó que hay refugios disponibles y mantiene información actualizada para los residentes de los distintos condados.

Los meteorólogos también han pedido a la población que no se concentre únicamente en la trayectoria exacta del centro de Lala, ya que los impactos pueden extenderse bastante lejos del centro de circulación.

De hecho, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta aproximadamente 195 millas (314 kilómetros) desde el centro del sistema.

La situación podría cambiar durante las próximas horas, particularmente en cuanto a la intensidad y trayectoria de Lala. Por ello, las autoridades recomiendan seguir los boletines oficiales y completar los preparativos antes de que lleguen los vientos fuertes y las lluvias más intensas.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia ante la amenaza de Lala y pidió a los residentes prepararse para un evento que podría generar impactos importantes en varias partes del archipiélago.