“Vamos a estrellarnos”. Esas fueron las palabras que pronunció la piloto antes de que la aeronave privada que viajaba con destino a las Bahamas se precipitara contra el suelo en el condado de Palm Beach, Florida, dejando un saldo de nueve personas muertas.

La grabación de las comunicaciones entre la tripulación y el controlador de tráfico aéreo, publicada por el medio FOX 13, revela que la piloto había reportado condiciones de turbulencia, acumulación de hielo y precipitaciones antes del accidente.

“Ahora estamos encontrando precipitaciones. Necesitamos ascender”, dijo la piloto al controlador aéreo, antes de reportar que la aeronave estaba descendiendo a una velocidad de 10,000 pies por minuto.

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“Declaramos una emergencia, 722 Bravo Delta. Estamos en una condición de sobrevelocidad, descendiendo a 10,000 pies por minuto”, agregó antes de expresar: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 p.m. del domingo en Palm Springs, en el condado de Palm Beach. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el Learjet 60 había salido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Varias investigaciones están en curso para determinar las circunstancias del accidente. Hasta el momento, las autoridades no habían divulgado las identidades de las nueve víctimas.