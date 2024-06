Múltiples personas han resultado baleadas el miércoles en el norte de Illinois en lo que las autoridades están describiendo como un “incidente con víctimas en masa”.

Ambulancias y dos helicópteros médicos fueron requeridos en el lugar de los hechos en la comunidad de Lost Lake, cerca de Dixon, donde también había una masiva presencia policial, según una publicación en la página de Facebook Winnebago Boone & Ogle County Fire/Ems Incidents.

Un portavoz del Hospital Katherine Shaw Bethea en Dixon dijo que tres personas fueron trasladadas a la unidad de urgencias del hospital.

Una persona que atendió el teléfono del Departamento de Policía del condado Ogle no quiso hacer comentarios cuando The Associated Press se puso en contacto con ella.

Los medios de comunicación locales mostraron el miércoles por la tarde imágenes aéreas de coches de las fuerzas del orden y de particulares aparcados en el arcén de las carreteras sin asfaltar del vecindario y de agentes reunidos ocasionalmente en pequeños grupos, pero con escasa actividad. La cinta amarilla de la policía bloqueaba al menos un camino de entrada y un centro de mando móvil de la policía de Ogle estaba aparcado al final del camino.

La asociación de propietarios de Lost Lake describe la zona como una “comunidad de estilo rural” con unos 700 propietarios en un área no incorporada cercana a las ciudades de Dixon, Franklin Grove y Oregon, a unos 168 kilómetros (105 millas) al oeste de Chicago.