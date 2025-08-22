PEMBROKE, Nueva York. Un autobús turístico que regresaba a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara con 52 personas a bordo se estrelló y volcó el viernes en una autopista interestatal, causando la muerte y lesiones a varios pasajeros, según informó la policía.

Al parecer, el autobús perdió el control en la Interestatal 90, cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros al este de Buffalo. Las personas que iban dentro salieron despedidas al romperse las ventanas.

“En este momento tenemos múltiples víctimas mortales, múltiples personas atrapadas y múltiples heridos”, dijo el agente James O’Callaghan, portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, añadiendo que había niños a bordo.

PUBLICIDAD

El autobús circulaba en dirección este cuando se salió de la mediana y acabó en una cuneta a la derecha de la carretera, según O’Callaghan. La mayoría de los pasajeros eran de origen indio, chino y filipino, según dijo.

“El conductor está vivo y bien. Estamos trabajando con él. Creemos que tenemos una idea bastante clara de lo que ocurrió, de por qué el autobús perdió el control”, afirmó O’Callaghan sin dar más detalles.

El servicio de transporte médico Mercy Flight dijo que sus tres helicópteros y otros tres de otros servicios transportaron a personas desde el lugar del accidente. Los hospitales de la región dijeron que evaluaron o trataron a más de 40 personas. Las lesiones iban desde traumatismos craneales hasta fracturas de brazos y piernas.

Se espera que las dos personas que necesitaron cirugía en el Erie County Medical Center de Buffalo se recuperen, dijo el Dr. Jeffrey Brewer, jefe de cirugía.

“Es un autobús turístico de tamaño completo. Los daños son muy graves”, dijo O’Callaghan. “Supongo que la mayoría de las personas que iban en el autobús no llevaban puesto el cinturón de seguridad, por eso hay tantas personas expulsadas de este autobús”.

En respuesta a un accidente de autobús ocurrido en Nueva York en 2023, una ley estatal exige el uso del cinturón de seguridad en los autobuses chárter fabricados a partir del 28 de noviembre de 2016. La antigüedad del autobús implicado en el accidente del viernes no se supo de inmediato.

PUBLICIDAD

La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York dijo que se había cerrado un largo tramo de la carretera en ambos sentidos y se instaba a los conductores a evitar la zona.

“Había cristales por toda la carretera y objetos personales de los pasajeros esparcidos por todas partes”, declaró Powell Stephens, de Medina, a The Buffalo News después de pasar por el lugar del accidente. “Las ventanas estaban todas destrozadas”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en la plataforma social X que había sido informada del “trágico accidente del autobús turístico” y que su oficina estaba colaborando con la policía y las autoridades locales.