Un tiroteo que implicó a varios sospechosos y en el que cinco personas resultaron heridas de bala en la Universidad Estatal de Virginia provocó el cierre del campus a primera hora del sábado.

El tiroteo ocurrió cerca de los Quad Annexes de la universidad, y tanto la policía del campus como la del condado de Chesterfield investigan el hecho. La policía del condado indicó que los agentes encontraron a cinco personas con heridas de bala fuera de los dormitorios del campus cuando llegaron.

Las cinco víctimas fueron trasladadas a hospitales, y una que inicialmente figuraba con lesiones que ponían en peligro la vida ha sido reclasificada a condición crítica, declaró la policía del condado. Las otras víctimas sufrieron lesiones que no ponían en peligro la vida, añadió la agencia.

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La universidad señaló en un comunicado que hubo “varios sospechosos” y pidió la gente evitar el área.

“La Policía de VSU y el Departamento de Policía del Condado de Chesterfield están investigando activamente”, dice el comunicado de la universidad. “La comunidad del campus debe seguir evitando el área y seguir todas las instrucciones de las fuerzas del orden”.

El campus tenía una gran presencia de fuerzas del orden el sábado por la mañana. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Policía del Condado de Hanover estaban ayudando, apuntó la policía del condado.

La Policía Estatal de Virginia remitió las preguntas a la policía local que está encabezando la investigación. La policía del condado y los funcionarios del campus dijeron que habría más información más tarde en el día.

La Universidad Estatal de Virginia es una universidad históricamente negra ubicada en Ettrick, Virginia, a unos 38 kilómetros (a unas 24 millas) al sur de la capital del estado, Richmond. La universidad pública tiene unos 5.700 estudiantes y fue la primera universidad de cuatro años totalmente financiada por el estado para los estadounidenses negros. La mayoría de sus estudiantes son de pregrado.

Los tiroteos ocurrieron justo antes del inicio del año académico en Virginia State. Según el sitio web de la universidad, las residencias estudiantiles abrieron para los estudiantes hace una semana, y las clases están programadas para comenzar el lunes. Muchos estudiantes acababan de completar la actividad para los nuevos ingresados.