Un vehículo de trabajo chocó contra un tren de cercanías en el centro de Washington a primera hora del miércoles, lo que dejó 11 personas heridas, informaron las autoridades.

La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington indicó en una publicación en redes sociales que el tren de la línea Silver, que estaba detenido, recibió el impacto poco después de la medianoche en la estación Metro Center.

La estación es un importante punto de transbordo en el sistema ferroviario. Metro señaló que las lesiones no se consideraban potencialmente mortales, pero no ofreció detalles sobre la gravedad ni el tipo de heridas.

Metro advirtió a los usuarios la mañana del miércoles que esperaran demoras en todo el sistema mientras se investigaba la colisión. Algunos trenes estaban utilizando sólo una vía en la zona.