La vivienda de estilo Tudor donde Donald Trump vivió durante su infancia en el distrito de Queens, Nueva York, fue vendida por $1.93 millones, luego de una extensa remodelación que transformó una propiedad deteriorada en una residencia de lujo.

La casa está ubicada en Jamaica Estates, en el número 85-15 de Wareham Place, y fue construida en 1940 por el padre del mandatario, el desarrollador inmobiliario Fred Trump. El hoy presidente de Estados Unidos vivió allí hasta aproximadamente los cuatro años, antes de que su familia se mudara a una mansión más grande en el mismo vecindario.

El inmueble permaneció desocupado durante años y sufrió graves daños por humedad, moho e incluso llegó a servir como refugio para gatos callejeros. En 2025 fue adquirido por el promotor inmobiliario Tommy Lin por $835,000, quien invirtió alrededor de $500,000 en una renovación de ocho meses.

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La remodelación incluyó una cocina de chef, pisos de madera en diseño de espiga, baños con acabados tipo spa y otras mejoras modernas, mientras se conservó la fachada histórica de ladrillo y estuco que caracteriza a la propiedad.

La identidad del comprador no fue revelada, aunque los agentes inmobiliarios indicaron que la adquisición respondió al interés por la vivienda y no a motivos políticos. El contrato de compraventa se firmó en julio y el precio final quedó apenas $70,000 por debajo del valor de lista.

La residencia ha cambiado de manos en varias ocasiones durante la última década. En 2017 alcanzó un precio de $2.14 millones, poco después del inicio del primer mandato presidencial de Trump, y posteriormente incluso fue ofrecida como alojamiento temporal a través de Airbnb antes de caer en el abandono.