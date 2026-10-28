No es Puerto Rico. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a mencionar la posibilidad de que Estados Unidos tenga un nuevo estado, pero esta vez se refirió a Venezuela.

Durante un mitin en apoyo al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, Trump habló sobre el acuerdo petrolero que anunció junto a la presidenta Delcy Rodríguez, luego de que las autoridades arrestaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro. El mandatario afirmó que Venezuela es ahora una nación muy “próspera”.

“Millones de dólares están siendo invertidos ahora por las grandes compañías de petróleo, muchas de ellas de Texas. En Venezuela se están creando empleos que nadie imaginó que fueran posible un año atrás”, dijo el presidente en medio del mitin.

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“Estamos extrayendo mucho petróleo... tal vez un día no muy lejano se convierta en el próspero estado 51. Es posible. Hagámoslo el estado 51”, reiteró.

.@POTUS announces the arrival of the first 1M barrels of free oil from Venezuela as part of the largest oil deal in history. "This historic win gives us control over a massive part of the world's oil supply... It will be refined here in TEXAS—including right here in Corpus Christi." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 27, 2026

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela contempla la explotación de 17 campos en Venezuela mediante una empresa privada, con concesiones a largo plazo y participación estadounidense. Según la Casa Blanca, el arreglo incluye el derecho de Estados Unidos a comprar una parte de la producción a costo de extracción y busca aumentar la producción petrolera venezolana mediante inversiones en el sector.

Esta no es la primera vez que Trump plantea que Venezuela se convierta en el estado 51. Después de que Venezuela venciera a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, el presidente publicó el mensaje: “Statehood!!!”.