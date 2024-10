Buenas noticias para Edwin Castro, el ganador del mayor premio en la historia del Powerball: el juez encargado de la demanda en su contra resolvió a su favor y desestimó la presentación de un hombre que afirmaba que le habían robado el boleto ganador. En tanto, los 2,040 millones de dólares que ganó Castro en 2023 seguirán en su poder.

En el fallo del tribunal del condado de Los Ángeles, el magistrado desestimó la demanda interpuesta por José Rivera, quien alegaba que le habían robado el boleto ganador, por falta de pruebas físicas que respaldaran la acusación, tal como indican los documentos judiciales citados por TMZ.

Powerball champ Edwin Castro soars through California 10K race days after being cleared of theft allegations https://t.co/8QHDGD1A8c pic.twitter.com/reSYvKX4I3 — New York Post (@nypost) October 5, 2024

La historia de Edwin Castro y la demanda por la que casi pierde todo

La vida de Edwin Castro dio un giro inesperado cuando ganó el mayor premio de la historia de Powerball, pero luego dio una segunda vuelta cuando José Rivera lo demandó. La disputa legal comenzó en febrero de 2023, cuando este jardinero de 43 años denunció que su excasero, Urachi F. “Reggie” Romero, había robado el boleto la noche anterior al sorteo y luego lo utilizó para chantajearlo, aunque Rivera no tenía pruebas de cómo el boleto había terminado en manos de Castro, a quien nunca había conocido.

Durante el proceso, el denunciante afirmó haber jugado los mismos números de forma regular y haber comprado el boleto ganador, pero las autoridades del California Lottery siempre respaldaron a Castro como el legítimo ganador. Además, Rivera no pudo presentar evidencia convincente que apoyara sus alegatos, lo que llevó a que sus afirmaciones fueran descartadas como insuficientes por la justicia. En varias audiencias, se mencionó que Rivera se encontraba visiblemente frustrado y confuso, y llegó incluso a admitir que no podía costear un abogado, lo que complicó aún más su situación.

“No estoy mintiendo sobre esto y no estoy loco. Probaré que soy el legítimo ganador, he estado luchando en este caso y espero que me escuchen. Tengo mucha confianza. Lo que estoy haciendo es lo correcto”, comentó Rivera en su momento. El abogado de Castro, David De Paoli, comentó a The New York Post: “He visto personalmente las imágenes de las cámaras de seguridad y son clarísimas. Edwin Castro compró el boleto ganador del Powerball sin dudarlo”.

El caso atrajo la atención mediática y Rivera llegó a mostrar imágenes en su teléfono, que incluían un video de TikTok de una persona que afirmaba ser el “verdadero Edwin Castro”. Sin embargo, sus declaraciones y el hecho de que perdiera un plazo crucial para responder a una apelación presentada por los abogados de Castro resultaron en la desestimación de la demanda. La juez enfatizó que los jugadores son responsables de proteger sus boletos y que quien posea un ticket ganador es presumido como el legítimo propietario.

A pesar de las acusaciones y los intentos de Rivera, Castro mantuvo un perfil bajo durante el proceso y se enfocó en disfrutar de su victoria y ganancias, al adquirir lujosas propiedades y vehículos en Los Ángeles. Por otro lado, Rivera también enfrenta problemas legales adicionales, ya que está acusado de presentar una denuncia falsa ante la policía en Pasadena, según Lottery USA, lo cual podría resultar en una multa o incluso una condena de cárcel si es declarado culpable.