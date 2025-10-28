Un avión turbohélice OA-1K Skyraider II de la Guardia Nacional Aérea de Oklahoma, estuvo a punto de provocar una tragedia el pasado 23 de octubre, cuando realizó un aterrizaje forzoso en una carretera al sureste de la ciudad de Oklahoma City, ubicada en el centro del país.

El hecho ocurrió cerca de la carretera Southeast 119th Street y Sooner Road, y fue captado en video por la cámara de un carro, registrando el momento exacto en que la aeronave descendió peligrosamente sobre la vía y rozó varios vehículos antes de impactar contra un campo abierto.

Según información del medio local KOCO News 5, la aeronave participaba en una misión de entrenamiento desde la base aérea Will Rogers, cuando presentó una falla en el motor poco antes de las 2:00 p. m.

On Thursday, a military plane crash landed in southeast Oklahoma City. In video provided by Matthew Topchian, an Air Force OA-1K Skyraider II can be seen coming down right before landing on a roadway. pic.twitter.com/AtZBdFnHJm — Shawn Garrett (@ShawnGarrett) October 28, 2025

Ante la emergencia, los dos tripulantes decidieron realizar un aterrizaje de emergencia; maniobra que los llevó a descender sobre una zona rural con alto tráfico vehicular.

El conductor Matthew Topchian, relató al medio KOCO News 5, que manejaba un vehículo por la carretera. Él fue uno de los testigos más cercanos al incidente. Su cámara de tablero grabó el instante en que el avión pasó a escasos metros de su automóvil.

“Vi el avión sobre los árboles y pensé: ‘Ese avión está demasiado bajo’. Luego, todo ocurrió en segundos. Creí que iba a golpearme”, relató Topchian al medio KOCO News 5.

¿Cómo ocurrió el aterrizaje y cuál fue la reacción de los transeúntes?

En las imágenes, el avión se observa descendiendo a gran velocidad, rozando una camioneta blanca y finalmente impactando en un terreno baldío.

Topchian narró que, al detener su auto, vio cables eléctricos caídos y fuego en los alrededores. “Pensé que el avión había explotado. Llamé a mi madre y le dije: ‘No sé qué está pasando’”, afirmó a KOCO News 5.

¿Qué daños dejó el accidente?

Según el Departamento de Bomberos de Oklahoma, la aeronave rompió líneas eléctricas y derribó señalizaciones de tráfico, lo que generó un corte de energía temporal y un incendio de pasto en la zona.

Pese al impacto visual del accidente, los dos pilotos salieron ilesos. “Fue un alivio verlos caminar fuera del avión sin heridas”, declaró Scott Douglas, portavoz del Departamento de Bomberos de Oklahoma City, quien confirmó que los equipos de emergencia llegaron pocos minutos después.

Por su parte el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó en un comunicado en X, que la aeronave y su tripulación pertenecen al 492° Escuadrón de Operaciones Especiales, y que la causa del accidente continúa bajo investigación.