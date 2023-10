Decenas de bañistas que se encontraban en la playa de Hillsboro Beach, en Florida, fueron sorprendidos por la presencia de un caimán que nadaba en el mar. Personal de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), acudió al lugar tras la llamada a emergencias de los ciudadanos. Los especialistas capturaron al reptil en la playa.

El pueblo costero de Hillsboro Beach, en el condado de Broward, registró el pasado lunes el avistamiento de un caimán a unos cuantos metros de la playa, según reportó NBC6, medio que siguió la acción de las autoridades con un helicóptero. En el video, se observa como los especialistas en conservación capturan al caimán y lo retiran del lugar en una camioneta.

PUBLICIDAD

Relacionadas Presentó a un cocodrilo como animal de apoyo emocional en un estadio y le negaron la entrada

Los caimanes americanos usualmente prefieren el agua dulce, aunque pueden sobrevivir en agua salada por periodos cortos de tiempo, por lo que se asume que el espécimen llegó al mar por equivocación y no representaba un peligro para la población. “Si usted ve un caimán en el océano, entienda que tomó un camino equivocado en algún lugar, y realmente no quiere estar en el mar”, explicó el director de comunicaciones del Zoológico de Miami, Ron Magill, al medio.

Termina el “día en la playa” del caimán de Florida

El animal fue retirado del área por especialistas en fauna silvestre, quienes lo llevaron a los Everglades para liberarlo en un ecosistema más adecuado para él. Oficiales de la policía local apoyaron a los representantes de FWC conteniendo a la población para que no interfirieran en la operación.

Algunos de los presentes expresaron su sorpresa ante la extraña visión del caimán en el mar. “La mayoría de la gente estaba emocionada de verlo, no es algo que no haya pasado antes, pero realmente es algo poco común. Muchas personas aprovecharon la oportunidad para tomar fotografías, pero un hombre me dijo que su esposa huyó temerosa a su condominio. En general, todos estaban listos para volver a meterse al mar”, reportó Marissa Bagg a NBC6.