Un video difundido en redes sociales muestra el instante en que un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos en la pista del LaGuardia Airport, en un accidente que dejó dos muertos y decenas de heridos.

El incidente ocurrió la noche del domingo, poco después de que la aeronave aterrizara. Como resultado del impacto, el piloto y el copiloto perdieron la vida, mientras que al menos 41 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque la mayoría ya fue dada de alta, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, el vehículo de emergencia se dirigía a atender un reporte por un olor sospechoso en otro avión cuando ocurrió la colisión.

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Las imágenes muestran al avión desplazándose por la pista mientras el camión circulaba en sentido contrario, hasta que ambos impactan. Tras el choque, la parte frontal de la aeronave se eleva, evidenciando la magnitud del impacto.

El suceso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron posibles fallas en la comunicación y los protocolos de seguridad dentro del aeropuerto.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el hecho como una “trágica colisión” y confirmó que el National Transportation Safety Board (NTSB) ya inició una investigación para determinar las causas del accidente. “Agradezco la rápida respuesta de los equipos de emergencia, que ayudó a salvar vidas”, señaló.

Por su parte, el presidente Donald Trump describió el incidente como “terrible”.

El accidente ocurre en medio de un periodo de alta demanda en aeropuertos de Estados Unidos, marcado por largas filas en los controles de seguridad debido a la temporada de viajes de primavera y la escasez de personal en la Transportation Security Administration (TSA).

Ante esta situación, el gobierno anunció el envío de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) para apoyar las operaciones en aeropuertos. Sin embargo, la medida ha generado críticas por parte de sindicatos, que advierten que estos agentes no están capacitados para realizar labores de control de pasajeros.

Las autoridades continúan investigando el accidente mientras el aeropuerto enfrenta interrupciones en sus operaciones.