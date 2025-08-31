El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical que podría encontrar condiciones favorables para su desarrollo a medida que avanza sobre el Atlántico.

Según la agencia, aunque la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días es de apenas un 30%, se espera que las condiciones ambientales sean propicias para un desarrollo lento del sistema mientras se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a unas 15 millas por hora a través del Atlántico tropical.

El NHC exhortó a la población a mantenerse atenta al desarrollo de esta onda tropical y a seguir los boletines oficiales durante los próximos días.

La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, siendo los meses de agosto y septiembre los de mayor actividad ciclónica.