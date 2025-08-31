Vigilan onda tropical que podría desarrollarse en el Atlántico
La temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical que podría encontrar condiciones favorables para su desarrollo a medida que avanza sobre el Atlántico.
Según la agencia, aunque la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días es de apenas un 30%, se espera que las condiciones ambientales sean propicias para un desarrollo lento del sistema mientras se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a unas 15 millas por hora a través del Atlántico tropical.
El NHC exhortó a la población a mantenerse atenta al desarrollo de esta onda tropical y a seguir los boletines oficiales durante los próximos días.
La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, siendo los meses de agosto y septiembre los de mayor actividad ciclónica.