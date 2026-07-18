El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, mantiene bajo vigilancia un sistema de baja presión que se desarrolla sobre el este del Golfo de América, cerca de Florida, y que podría fortalecerse en los próximos días.

Según el más reciente informe del organismo, las imágenes de satélite y las observaciones de superficie muestran que una amplia área de baja presión continúa organizándose. Aunque los vientos permanecen débiles y la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas sigue desorganizada, el sistema podría evolucionar gradualmente hasta convertirse en una depresión tropical mientras se desplaza lentamente hacia el norte o nornoroeste.

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Por el momento, el NHC le otorga una probabilidad de formación del 30% en las próximas 48 horas y del 40% durante los próximos siete días, lo que representa un potencial de desarrollo medio.

Los meteorólogos exhortaron a los residentes de la costa del Golfo de Florida, el sur de Alabama y el suroeste de Georgia a mantenerse atentos a la evolución del sistema, ya que independientemente de que alcance desarrollo tropical, podría provocar lluvias intensas en varias zonas de la región durante los próximos días.

Como parte del monitoreo, un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene previsto investigar el sistema el domingo, si las condiciones lo ameritan.

Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes no ha emitido avisos ni vigilancias ciclónicas asociados a este disturbio, pero continuará evaluando su evolución a medida que avance el fin de semana.