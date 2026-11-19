El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que un sistema de baja presión podría desarrollarse durante el fin de semana cerca de la costa sureste de Estados Unidos y convertirse en una tormenta subtropical o tropical mientras se desplaza hacia el norte o noreste.

27 Fotos El Servicio Meteorológico Nacional de Miami registró hasta 15 pulgadas de lluvia en 24 horas en áreas del condado de Broward,

De acuerdo con el boletín de la perspectiva del trópico correspondiente a las 8:00 de la mañana del jueves, el sistema está relacionado con un frente que ha provocado lluvias desorganizadas y tronadas cerca del noroeste de Bahamas y Florida.

Los meteorólogos anticipan que una zona de baja presión no tropical se forme a lo largo de ese frente el viernes, cerca del noroeste de Bahamas. Posteriormente, el sistema podría adquirir características subtropicales o tropicales mientras se mueve cerca o justo frente a la costa estadounidense durante el fin de semana.

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El NHC señaló que, independientemente de que el sistema llegue a desarrollarse como un ciclón tropical o subtropical, se esperan condiciones marítimas y costeras peligrosas en algunas zonas del sureste y del Atlántico medio de Estados Unidos.

Entre los posibles efectos figuran vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras, condiciones que podrían extenderse hasta principios de la próxima semana.

Ante este escenario, el organismo recomendó a las personas que viven o tienen intereses a lo largo de la costa este de Estados Unidos mantenerse pendientes de la evolución del sistema.

Probabilidades de desarrollo

El Centro Nacional de Huracanes asignó al sistema una probabilidad baja de formación ciclónica durante las próximas 48 horas, de un 20%.

Sin embargo, la posibilidad aumenta a un 60% en el periodo de siete días, lo que representa una probabilidad mediana de que alcance características de tormenta subtropical o tropical.

El organismo indicó que se puede consultar información adicional sobre el sistema, incluidos posibles avisos de tormenta, en los pronósticos de alta mar emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología.