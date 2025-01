En redes sociales, una mujer estadounidense identificada como Wendy, generó una ola de indignación luego de ser captada insultando a un grupo de trabajadores latinos en Estados Unidos.

En el video, que rápidamente se volvió viral, la implicada lanza comentarios considerados “racistas y humillantes” contra los inmigrantes por no hablar inglés.

La grabación muestra a la mujer en las afueras de un establecimiento, donde se acerca a los trabajadores, quienes sostenían palas y material de construcción.

Según los usuarios, los ataques comenzaron porque los hombres hablaban en español durante su jornada laboral. Vestida con un delantal sobre una blusa amarilla y pantalón negro, la mujer profirió palabras ofensivas contra ellos. “¿Qué les pasa? Vienen aquí y no saben ni mier(...). Idiotas hijos de put(...), no vengan a América si no saben el idioma”, expresó mientras los empleados permanecían en silencio.

La situación escaló cuando Wendy mencionó al presidente Donald Trump y sus políticas migratorias en medio de sus comentarios. “Donald Trump te va a deportar, por eso van de regreso, cuando Trump firme el día 20 te van a mandar a la mier(...)”, gritó la mujer.

El ‘influencer’ y activista Carlos Eduardo Espina, conocido por su labor en pro de los derechos de los inmigrantes, compartió el video en sus redes sociales.

En su publicación, Espina señaló: “Lo peor de cuatro años con Donald Trump no va a ser lo que él haga desde el poder, sino que su retórica antiinmigrante llena de odio hacia gente de nuestra comunidad, va a empoderar a mucha gente como esta señora, esta discriminación, esta xenofobia, este odio, va a afectar a muchísimas personas más en el día a día que las rodadas de inmigración y las deportaciones”.

El reciente caso de discriminación hacia trabajadores latinos no es un hecho aislado. A través de redes sociales, surgieron diversos videos que documentan agresiones verbales por parte de ciudadanos estadounidenses hacia la población hispana en Estados Unidos, muchas veces por no hablar inglés o por no hacerlo con fluidez nativa.

En septiembre de 2024, Greg Harris, propietario de la cafetería Canna Coffee en Washington, fue captado mientras insultaba a un repartidor de comida rápida de nacionalidad venezolana.

El altercado ocurrió cuando el trabajador entregó un pedido hablando en español. Harris lanzó comentarios ofensivos, incluyendo: “Si quieres ganar dinero en Estados Unidos, aprende inglés. Este no es tu maldi(...) país, aprende inglés”.

Otro caso ocurrió en junio de 2024, en California, cuando una empleada del restaurante de comida mexicana ‘México Lindo’ se negó a tomar la orden de un cliente en español. Su respuesta generó críticas en redes sociales: “En Estados Unidos se habla inglés”, fue su comentario.