DALLAS. Un gran incendio destruyó un edificio de apartamentos de dos pisos en Dallas el jueves, causando víctimas mortales y heridos. La búsqueda de personas desaparecidas continúa, informó un oficial de bomberos.

El incendio generó enormes columnas de humo negro que se elevaron hacia el cielo y movilizó a un gran número de bomberos.

“Hasta el momento, se han confirmado víctimas mortales”, declaró el subjefe del Departamento de Bomberos de Dallas, Mark Berry, en una conferencia de prensa, y agregó que la misión ha cambiado de rescate a recuperación. “Continuaremos con la fase de recuperación para determinar el número total de víctimas”.

PUBLICIDAD

Decenas de bomberos buscaron entre los escombros humeantes del edificio en las afueras del centro de Dallas el jueves por la tarde, mientras sus colegas seguían rociando agua sobre los restos calcinados.

La causa del incendio no se conoce de inmediato, pero el subjefe James Russ del Departamento de Bomberos de Dallas declaró en una conferencia de prensa anterior que el incendio se originó tras el reporte de una fuga de gas. Los vecinos dijeron haber oído un fuerte estruendo, como una explosión.

Russ dijo que al menos cuatro personas fueron trasladadas a un hospital con heridas y que “se desconoce el número de víctimas mortales”.

Apartments on fire this afternoon near W. H. Adamson High School in Oak Cliff Dallas after explosion was heard 🙏 pic.twitter.com/H63RZppw7p — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 28, 2026

Los bomberos acudieron rápidamente al lugar mientras las llamas y el humo negro se elevaban hacia el cielo. Algunos dirigieron sus mangueras hacia montones de escombros humeantes, mientras que otros retiraban madera y otros restos calcinados en busca de personas atrapadas. Poco más quedaba de la estructura carbonizada del edificio original.

“El incendio está controlado, pero nuestros bomberos siguen trabajando en el lugar realizando búsquedas preliminares”, dijo Russ.

Una calle cercana estaba repleta de camiones de bomberos, ambulancias y vehículos policiales con las luces intermitentes encendidas.

Julie Jensen dijo que estaba en su casa, a menos de una cuadra del edificio en llamas, cuando oyó un ruido como una explosión que le dejó los oídos zumbando.

“Estaba sentada en el sofá viendo la televisión cuando las cosas salieron volando de las paredes”, dijo Jensen.

Jensen dijo que vio humo ascendiendo y a los vecinos corriendo cuando miró por la ventana. Tomó al gato de su familia y se marchó, buscando un estacionamiento cercano para esperar hasta que supiera que era seguro regresar.

Sal De La Rosa estaba trabajando en un taller mecánico cercano cuando “de repente oímos y sentimos un estruendo enorme”.

“Sentimos que el edificio tembló un poco”, dijo Del La Rosa.

Añadió que un compañero de trabajo salió y vio una densa columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo.