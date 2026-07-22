Las condiciones climatológicas en Estados Unidos volvieron a provocar este miércoles la cancelación de vuelos desde y hacia Puerto Rico en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Según informó AEROSTAR Puerto Rico, operador de la principal terminal aérea de la isla, las cancelaciones afectan vuelos con destino y origen en varias ciudades de la costa este de Estados Unidos. En el caso de los vuelos que llegarían a Puerto Rico, fueron canceladas seis operaciones procedentes de ciudades como Nueva Jersey, Orlando y Boston.

Asimismo, otros seis vuelos con salida desde Puerto Rico fueron cancelados. Estos tenían como destino ciudades como Boston, Connecticut, Nueva York y Filadelfia.

Las cancelaciones corresponden a las aerolíneas JetBlue y Frontier y afectan a más de 1,500 pasajeros.

Vuelos cancelados el miércoles, 22 de julio de 2026 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín ( Suministrada )

Desde el pasado lunes se han reportado cancelaciones de vuelos con impacto en Puerto Rico debido, principalmente, a los incendios forestales en Canadá, cuyo humo se ha desplazado hacia varios estados de la costa este de Estados Unidos y ha afectado la calidad del aire.