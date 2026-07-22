Las condiciones climatológicas en Estados Unidos volvieron a provocar este miércoles la cancelación de vuelos desde y hacia Puerto Rico en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Según informó AEROSTAR Puerto Rico, operador de la principal terminal aérea de la isla, las cancelaciones afectan vuelos con destino y origen en varias ciudades de la costa este de Estados Unidos. En el caso de los vuelos que llegarían a Puerto Rico, fueron canceladas seis operaciones procedentes de ciudades como Nueva Jersey, Orlando y Boston.

Asimismo, otros seis vuelos con salida desde Puerto Rico fueron cancelados. Estos tenían como destino ciudades como Boston, Connecticut, Nueva York y Filadelfia.

Las cancelaciones corresponden a las aerolíneas JetBlue y Frontier y afectan a más de 1,500 pasajeros.

Vuelos cancelados el miércoles, 22 de julio de 2026 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín
Vuelos cancelados el miércoles, 22 de julio de 2026 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (Suministrada)

Desde el pasado lunes se han reportado cancelaciones de vuelos con impacto en Puerto Rico debido, principalmente, a los incendios forestales en Canadá, cuyo humo se ha desplazado hacia varios estados de la costa este de Estados Unidos y ha afectado la calidad del aire.