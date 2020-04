Walmart, Best Buy y The Gap hacen pedido al Congreso por golpe del coronavirus “Si no estabilizamos el sector (minorista), no habrá recuperación económica”, dijo Tom McGee, director general Consejo Internacional de Centros Comerciales.

Una tienda cerrada en Seattle. (Ted S. Warren)

Los locales a oscuras relatan la historia de lo que le ha sucedido al sector minorista a causa del coronavirus y el panorama económico es aún más oscuro. En carta al Congreso, la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, que incluye a grandes cadenas como Walmart, Best Buy y The Gap, pidió que se permita a los estados a proporcionar a los trabajadores bajo licencia forzosa y despedidos trabajar de tiempo parcial sin perder las prestaciones por desempleo. La asociación, junto con una treintena de cámaras que incluyen la Federación Nacional de Minoristas y la Asociación Estadounidense de Libreros, piden un fondo con respaldo federal para rescatarlos a ellos y sus empleados. "Si no estabilizamos el sector (minorista), no habrá recuperación económica", dijo Tom McGee, director general Consejo Internacional de Centros Comerciales.