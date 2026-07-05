La Oficina del Sheriff del condado de Aiken, en Carolina del Sur, informó que el caso de la desaparición de una niña de 4 años dio un giro inesperado ayer, luego de que sus padres fueran arrestados en medio de la investigación.

Javeayah Harris había sido reportada como desaparecida por su madre, Michilae Herring, el pasado 30 de junio. Desde entonces, las autoridades mantenían un amplio operativo de búsqueda en zonas cercanas a su residencia.

En horas de la tarde del sábado 4 de julio, mientras se celebraba el Día de la Independencia de Estados Unidos, el sheriff Marty Sawyer detalló en una comunicación escrita —citada por medios estadounidenses como WTFF News 4— que la investigación los lleva a creer que la menor está muerta, razón por la cual fueron arrestados su madre y su padre, Johmarea Harris.

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Javeayah Harris ( Aiken County Sheriff's Office )

“Hoy anuncio que hemos arrestado a los padres de Javeayah. Hemos arrestado a su padre, Johmarea Harris, de 23 años, por homicidio por abuso infantil, y a su madre, Michilae Herring, de 22 años, por homicidio por abuso infantil y por presentar un informe policial falso. Podrían presentarse cargos adicionales más adelante”, precisó el uniformado.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre qué los llevó a concluir que la niña estaba muerta. Tampoco indicaron si sus padres realizaron alguna confesión.

Sin embargo, señalaron que la investigación apunta a que la menor habría muerto mucho antes de que sus padres reportaran su desaparición.

“Ya era demasiado tarde para salvarla en el momento en que se recibió la llamada al 911 el 30 de junio. En este momento, nuestra investigación indica que ha estado muerta por al menos un mes”, agregó la comunicación del sheriff.

El cuerpo de la menor no ha sido recuperado, pero las autoridades continúan destinando recursos a la búsqueda.

“Nuestra búsqueda de Javeayah continúa. Seguimos destinando importantes recursos policiales. Todos esperábamos y rezábamos por encontrarla con vida, pero sigue siendo extremadamente importante que la llevemos a casa. Estamos buscando en un área de interés fuera del condado de Aiken”, cerró diciendo.