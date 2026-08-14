BARDSTOWN, Kentucky. El responsable de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió el plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de equipar a los agentes con guantes que administran descargas eléctricas dolorosas, calificándolos de herramienta para ayudar a los agentes a poner fin a los enfrentamientos sin recurrir a la fuerza letal.

“Es otro recurso para ayudar a alguien a cumplir las normas cuando no lo hace”, afirmó Homan el jueves en una entrevista en el programa ‘Fox & Friends’ de Fox News Channel. “No se puede pasar de 0 a 100 de golpe, ¿verdad? Y lo primero a lo que se recurre es a la fuerza letal".

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Las declaraciones de Homan constituyeron la primera defensa pública por parte de la Administración Trump del plan de ICE de destinar hasta 20 millones de dólares a la adquisición de miles de “dispositivos para distraer y reducir la tensión” destinados a oficiales y agentes. Estos dispositivos se conocen como G.L.O.V.E., siglas de “Generated Low Output Voltage Emitter” (emisor de bajo voltaje generado), y son fabricados por Compliant Technologies LLC. En los últimos años han sido utilizados por algunas cárceles y departamentos de policía.

El plan ha suscitado intensas críticas por parte de grupos defensores de los derechos civiles, los demócratas del Congreso y algunos expertos en el uso de la fuerza, quienes afirman que los agentes del ICE se han precipitado a la hora de recurrir a la fuerza al aplicar la campaña de represión del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Al menos seis personas han muerto a tiros a manos de agentes de inmigración desde el año pasado, entre ellas unos conductores el mes pasado en Maine y Texas.

Homan argumentó que los guantes podrían ayudar a evitar este tipo de enfrentamientos. Afirmó que ofrecerían a los agentes del ICE otra opción menos letal, similar a las pistolas Taser o al spray de pimienta, para su uso en situaciones potencialmente violentas en la calle y en los centros de detención. Señaló que “pasará algún tiempo” antes de que los agentes del ICE utilicen los guantes sobre el terreno, ya que la agencia aún está elaborando los protocolos de formación y resolviendo otras cuestiones normativas.

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En Bardstown, Kentucky, el director de la prisión del condado de Nelson, Justin Hall, declaró el jueves que su centro comenzó a utilizar los guantes hace cuatro años para intentar que los reclusos acataran las normas cuando se descontrolaban. Afirmó que, a diferencia de las pistolas Taser, las descargas no incapacitan a las personas ni las hacen caer, ni dejan marcas de contacto ni quemaduras.

Hall calculó que había recibido descargas con los guantes más de diez veces durante el entrenamiento, y que el dolor era intenso, pero cesaba en cuanto los guantes dejaban de estar en contacto con la piel. Afirmó que los guantes de descarga eléctrica se han utilizado con moderación, pero que resultan útiles como medida disuasiva inicial cuando las técnicas de desescalada no surten efecto.

“Es simplemente una forma más segura. Es más seguro para los reclusos. Es más seguro para el personal. Y la mayoría de las veces, la mayoría de las veces conseguimos que se respeten las normas”, afirmó. “Ha sido una herramienta fantástica para nuestro centro”.

Geoffrey Alpert, profesor de criminología de la Universidad de Carolina del Sur que ha escrito extensamente sobre el uso de la fuerza y las tácticas policiales, afirmó que estos dispositivos deberían estudiarse más a fondo para garantizar que los cuerpos de policía dispongan de una orientación adecuada sobre cuándo y cómo deben utilizarse. Señaló que quizá sería una inversión más sensata que el ICE comenzara con una adquisición más modesta, dado lo poco que se sabe sobre ellos.

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“Se están vendiendo al por mayor a un grupo de agentes que quizá no estén formados en otras estrategias, como la desescalada, ni en cómo interactuar con el público sin recurrir a la fuerza, tal y como ocurre con la mayoría de los agentes de policía locales”, afirmó. “Los errores de los usuarios son, en cierta medida, casi previsibles. La tecnología puede estar bien, pero dediquemos un momento a asegurarnos de que se utilice de forma adecuada y conforme a las buenas prácticas”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.