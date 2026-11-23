Hippo Cove, en el zoológico de Cincinnati, reabrió sus puertas el lunes con nuevas medidas de protección tras la muerte de la querida hipopótama Fiona la semana pasada, según informó el zoológico.

Fiona, cuyo nacimiento prematuro y lucha por la vida conmovieron a muchos hace casi una década, falleció el jueves después de tragarse un sombrero que un visitante había arrojado y que un ventilador de techo había lanzado al interior del recinto. El sombrero se atascó en el intestino delgado. Fiona tenía 9 años. Hippo Cove cerró sus puertas tras la muerte de Fiona.

El hábitat de los hipopótamos volvió a abrir sus puertas el lunes con modificaciones para “evitar que algo así vuelva a suceder”, afirmó Dave Jenike, director del zoológico de Cincinnati, en un comunicado de prensa.

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“Agregamos una capa de malla sobre las ventanas de observación y, por precaución, retiramos todos los ventiladores de techo de la zona”, dijo Jenike.

El sombrero que Fiona se tragó lo lanzó un visitante del zoológico, y un ventilador de techo lo atrapó y lo arrojó al recinto de los hipopótamos.

“El zoológico de Cincinnati cuenta con acreditación desde 1978 y recibió su última acreditación en 2025 tras una inspección exhaustiva, una práctica habitual para los zoológicos que buscan obtener o renovar su acreditación”, dijo Dan Ashe, presidente de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. “En el informe de inspección no se señaló nada preocupante respecto al hábitat de los hipopótamos. Parece que se trató de un suceso fortuito que no se pudo haber previsto”.

El zoológico de Cincinnati dijo que confía en que los visitantes cuiden sus pertenencias e informen al personal del zoológico si ven algo que no debería estar en el hábitat de un animal.

Según el zoológico, los visitantes pueden ver a otros hipopótamos, entre ellos a Fritz, el hermano de Fiona de 4 años, en Hippo Cove.

Desde su muerte, los admiradores de Fiona han cubierto con flores y notas escritas con crayón la estatua de un hipopótamo en el zoológico. Otros dejaron sandías y calabazas, algunas de sus golosinas favoritas. “Ella trajo tanto amor durante su vida”, decía una de las notas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.