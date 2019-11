Abel Nazario se defiende como gato boca arriba

Con respuestas cortantes y mostrándose a la defensiva, el senador Abel Nazario Quiñones se cantó inocente de la nueva acusación federal que le fue radicada hoy y dijo que sus pares en el Senado tendrán que expulsarlo porque no renunciará.

Calificó de político el referido que le hizo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a la Comisión de Ética y dijo que si es expulsado de su banca volverá a estar en una papeleta del 2020, sea por la Palma o de forma independiente.

“Yo soy político y me someto al pueblo. Es que yo no le tengo miedo a una destitución. Yo quiero mirar a la cara a cada compañero”, expresó Nazario Quiñones en una entrevista con Primera Hora y El Nuevo Día.

Luego que salió del Tribunal Federal, tras ser arrestado temprano en la mañana, el legislador contestó preguntas a los medios de comunicación de forma individual en su oficina en el Capitolio, flanqueado por varios empleados y otras personas.

“Estoy consciente de eso (de la expulsión), estoy casi seguro que tendrán los votos, pero yo no voy a renunciar porque soy inocente”, reclamó el legislador, quien cuestionó que en el primer caso federal le fueron radicados 37 cargos y Rivera Schatz no le hizo un referido a la Comisión de Ética, mientras que “ahora, me radican un cargo y se da el proceso”.

Dijo que no le sorprendió la querella y que Rivera Schatz siempre ha tenido “una gran deferencia” con él desde que llegó a la Legislatura. De hecho, cuando fue arrestado en el primer caso federal, en septiembre de 2018, el presidente del Senado salió en defensa de Nazario Quiñones. “Yo lo entiendo es un proceso político, estamos a días de la radicación de candidaturas y eso tiene un efecto político”, sostuvo para insistir en que no ha sido encontrado culpable “de nada”.

¿Pero son dos acusaciones?, le inquirió Primera Hora.

“Pueden ser 20, no se ha visto ninguna, tan floja estaba la primera que llevan un año suspendiéndolo (el juicio). Todo el mundo en este país sabe que este fue un caso tonto, de persecución. Estuvieron año y medio investigando para un cargo”, alegó Nazario Quiñones.

Rechazó haber tenido empleados fantasmas en la Alcaldía de Yauco y dijo que los coacusados eran empleados “irregulares de cuatro horas”. Dijo que el nuevo pliego acusatorio “es falso” y que los cargos “son ridículos”.

De ser expulsado de su escaño como senador por acumulación, expresó que volverá a aspirar y si el PNP lo rechaza, se tirará independiente.

“Voy a estar en la papeleta… Si el PNP me cierra todas las puertas y yo voy a estar hasta lo último en el tribunal. ¿qué opción me deja el PNP y no le da la oportunidad al pueblo que se exprese? Si yo soy tan malo, si soy un criminal, si soy un corrupto como algunos han dicho, pues dejen que el pueblo me juzgue”, sostuvo para agregar que milita en el PNP “desde los 14 años”.

¿Qué es más importante ahora mismo, el partido, el ideal o su aspiración política?, se le preguntó.

“Ambas cosas son importantes para mí o es que, crucificándome a mí, salvan al ideal”, sostuvo.

¿En el proceso anterior usted estuvo recogiendo dinero en casi todos los pueblos para su defensa, lo hará nuevamente?, le inquirió este diario.

“Si voy a recoger más dinero, no; ahora, si alguien quiere donar puede seguir haciéndolo. No va a haber más ninguna actividad de recolección, pero si alguien quiere donar este teléfono está lleno y los puedo enseñar los cientos de mensajes, no de penepés, de gente de todos los partidos políticos que ven esto como un acto de persecución. Nadie puede quitarle el derecho a un puertorriqueño o puertorriqueña que crea en mí, esa es la democracia”, indicó.

Dijo que la cuenta está abierta hasta que el caso termine y detalló que la cuenta tiene al momento, “$245,025, esa es la suma”, dijo al leer de una libreta.

“Todos los que me dieron podían, nadie hizo un sacrificio mayor y lo hicieron porque querían, hay gente que es honesta y cuando la gente es honesta y cree en la honestidad, coopera con los honestos. Y hay gente que se dedica a hacer daño toda la vida, gente que es dañina, yo nunca le he hecho daño a nadie, nunca en mi vida… Yo soy honesto y la gente cree en mí, muy pocos políticos en este País hubieran alcanzado lo que yo he alcanzado del pueblo, no de los grandes intereses”, reclamó Nazario Quiñones.

Al ser preguntado si había recibido hoy mensajes de compañeros legisladores dijo que no. “Van a estar solidarios con la institución y yo los comprendo y ese día que venga el proceso voy a estar allí con la misma tranquilidad, los voy a saludar todos, tanto a la mayoría como de la minoría, porque los respeto y valoro sus trabajos por el pueblo de Puerto Rico y los comprendo”, indicó.

Dijo que “son decisiones que se toman en el momento” a la pregunta de que el presidente del Senado no le pidió la renuncia a Héctor Martínez y a él sí. “Sería ingrato yo con el presidente si me pongo a hablar del presidente en este momento”, sostuvo.

Dijo que se mantendrá en su escaño legislativo hasta último momento. “Y el día que me expulsen, si me expulsan, le pido 24 horas para recoger mis bártulos y me voy tranquilito, iré a Yauco tranquilo, estaré acá en San Juan tranquilo y empezaré a buscar trabajo para vivir. Yo soy una persona común, no soy un político tradicional que ha vivido de la política, ni que se ha hecho millonario de la política”, alegó.

¿Se arrepiente de algo Abel Nazario?, le preguntó Primera Hora.

“De nada, totalmente convencido, volveré a hacer las cosas como las he hecho hasta el momento, ser bueno, ser cumplidor y el que necesite ayudarlo. Eso Dios lo gana en el cielo. Hay gente que no cree en Dios, pero yo sí creo todavía”, manifestó.

La Comisión de Ética se reúna mañana a las 12:00 del mediodía en una vista ejecutiva, en las oficinas del senador Ángel “Chayanne” Martínez para determinar si tienen jurisdicción o no para considerar la querella de Rivera Schatz contra Nazario Quiñones.