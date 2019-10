AEE advierte que seguirá el tranque hasta que la Utier ceda

Si tuviese un hijo interesado en ser celador, el director de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Marc Thys, dijo que se mostraría “feliz”.

“Claro que vale la pena. Pero, ¿qué es riesgoso? El policía también está arriesgando su vida en la calle. ¿Es un trabajo digno? Sí. Vale la pena”, afirmó el exfiscal.

Así contestó el funcionario a las críticas que planteó el excelador de líneas, Hipólito González Agosto, quien perdió sus dos manos tras accidentarse mientras trabajaba en una línea de 30,000 voltios. Es que el perjudicado sostuvo que los riesgos que enfrentan al trabajar líneas energizadas no son compensados por la AEE.

La denuncia ocurre en momentos en que las negociaciones para exigir un aumento salarial para estos trabajadores están detenidas.

Thys informó que quien detuvo dicha negociación fue la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

“Ellos en su momento se levantaron de la mesa y prácticamente eso es lo que tenemos”, sostuvo.

Primera Hora cuestionó en varias ocasiones si el presidente de la AEE, José Ortiz, concederá la reunión que desde el pasado mes solicitó mediante carta el líder de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo. Más, sin embargo, Thys insistió que Ortiz lo nombró a él para liderar el comité negociador. Por lo tanto, estableció que, “en el momento que ellos quieran regresar, las puertas del director de Recursos Humanos están abiertas. Es una decisión que ellos tienen que tomar”.

“En el momento que ellos quieran regresar a la mesa, nosotros fomentamos el diálogo”, agregó.

Ante la amenaza de pasar por más detenciones de servicios a causa de manifestaciones, como la ocurrida la semana pasada en las Oficinas Comerciales, así como por la decisión de los celadores de no acceder a realizar horas extras, Thys afirmó que los miembros de la Utier “tienen derechos a hacer las actividades concertadas”.

No obstante, planteó que “los asuntos se resuelven en la mesa de negociación y no en la calle y no afectando el servicio de los clientes. Al final del camino, esta manifestación afecta el servicio que le estamos dando a nuestros clientes”.

A modo de ejemplo, el directivo de la AEE indicó que la negociación con la Utier para aumentar el salario se comenzó al unísono con una realizada con la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctrica (Uitice). Informó que la semana pasada lograron firmar el convenio con una propuesta similar realizada a la Utier, que es un aumento de 10 a 15 por ciento del salario.

hipólito gonzález agosto se recupera tras perder sus brazos 1/4 cor zoom Hipólito González sufrió un accidente mientras trabajaba como celador de la AEE. (Suministrada) zoom Hipólito González sufrió un accidente mientras trabajaba como celador de la AEE. (Suministrada) zoom Hipólito González sufrió un accidente mientras trabajaba como celador de la AEE. (Suministrada) zoom Hipólito González sufrió un accidente mientras trabajaba como celador de la AEE. (Suministrada)

No obstante, Thys aceptó que en algunos casos el aumento salarial fue de más de 50%, como denunció Figueroa Jaramillo.

El funcionario alegó que, de siete a nueve empleados de la Uitice, que se dedican a construir torres o sistemas eléctricos sin energizar, se les aumentó la paga de $11.20 a $18.80 la hora, salario que se fijó como base.

“Como hizo la Uitice, que ya cerró (negociación, la Utier tiene que entender la situación en la que está la AEE y tienen que ser metas reales, que se puedan alcanzar”, dejó claro el negociador.

La Utier, en su pedido inicial, propuso equiparar el pago al que reciben los trabajadores estadounidenses de la costa oeste, que es de entre $42 a $45 la hora. Actualmente, el salario base es de $20 la hora.

Figueroa Jaramillo planteó que este incremento ayudara a evitar la fuga de talento hacia los Estados Unidos.

Pero, Thys expuso que las bajas que recibe la AEE se deben a jubilaciones y no a trabajadores que se marchan a los Estados Unidos.

“El celador que acepta oferta en Estados Unidos no es sustancial”, afirmó. “Desde mi óptica, mi preocupación mayor es la jubilación en los próximos años de celadores”.