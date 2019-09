Alcaldes denuncian que les detienen fondos de recuperación de María

Mientras unas 30 mil familias llevan casi dos años viviendo bajo toldos azules en Puerto Rico, miles de millones de fondos federales para la atención de desastres y programas de desarrollo comunitario, están detenidos por problemas de burocracia.

Así lo consignaron alcaldes azules y rojos en sendas reuniones a las que fueron citados en la mañana y tarde de hoy por la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, en La Fortaleza. En la mañana, la funcionaria atendió a varios alcaldes de pueblos pequeños y en la tarde, Laboy Alvarado recibió a algunos con poblaciones mayores, como los alcaldes de Caguas, Ponce y Toa Baja.

Los alcaldes, tanto de la Federación como de la Asociación denunciaron que no han recibido unos $20 mil millones en fondos del programa Community Development Block Grants Disaster Relieve (CDBG-DR), para la recuperación de los huracanes Irma y María. En el caso de unos 40 municipios pequeños también denunciaron que le han paralizado otros $25 millones del programa CDBG, para el desarrollo de obras infraestructura.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez alertó que ante el impacto del huracán Dorian en la Florida y en otros estados de la costa este de Estados Unidos, los fondos para la recuperación de María, podrían verse afectados. “Que implicaciones tiene eso con los fondos de Puerto Rico, no sabemos y ese no sabemos se queda como un elemento de incertidumbre y nuestros conciudadanos no pueden estar en incertidumbre”, sostuvo el alcalde toabajeño.

“Nosotros tenemos que ayudar a todas esas personas (con toldos) a que puedan recuperar sus viviendas lo más pronto posible y no hay una forma que se pueda hacer más acelerada si no es con los municipios y esta fue una apertura que vimos con Zoé Laboy”, indicó Márquez, en cuyo municipio quedan 1,700 casas con toldos azules.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, José “Joe” Román dijo por su parte, que los fondos “están aquí, pero para que se puedan desembolsar tiene que haber una autorización de HUD ((Departamento de la Vivienda Federal). “El problema es que si no se atiende de inmediato esta situación vamos a perder los fondos”, advirtió el también alcalde de San Lorenzo.

En cuando a los demás fondos CDBG, Román explicó que estos eran administrados por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), pero la actual administración los transfirió primero a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) y luego al Departamento de la Vivienda. “Al desmantelar OCAM y luego pasar a ODSEC, los documentos no están disponibles y esto crea que Vivienda tenga que volver a pedirlos a los municipios. Hay como un leve impasse y eso es lo que vamos a tratando de que se pongan de acuerdo para que los fondos nos lleguen”, indicó Román.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres dijo a su vez, que en la reunión discutieron la posibilidad de crear consorcios entre municipios grandes y pequeños, al amparo de la Ley 162 de 2018 con miras a que los municipios con poblaciones de más de 50 mil habitantes sean los recipientes de estos fondos debido a que los más pequeños no cuentan con la infraestructura necesaria para administrarlos.

“Se va a tratar de mejorar la comunicación con Vivienda y estamos en espera de que se pueda lograr esto”, indicó Miranda Torres.

El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Arecibo, Carlos Molina también dijo que “hay que buscar la manera de crear acuerdos con los municipios” porque “no se puede perder tiempo”.

“Vamos a estar haciendo equipos de trabajo tanto de asociados como federados para atender lo que es reconstrucción, lo que son fondos de mitigación. Salimos contentos y veo buena apertura con los municipios”, sostuvo Molina para agregar que los fondos CDBG y CDBG-DR “todavía no hemos tenido un solo centavo”.

Indicó que en Arecibo deben quedar de 500 a mil casas que todavía tienen toldos y agregó que hay personas que no tienen títulos de propiedad.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez indicó que la semana entrante viajará al Congreso para tocar las puertas de senadores y representes. “No podemos seguir esperando así, que me perdone el señor presidente porque dio un número erróneo ($92 mil millones, total de fondos federales que el presidente Donald Trump alega que Puerto Rico ha recibido para la recuperación del huracán María).

En la reunión de la mañana participaron los líderes de la Federación y la Asociación, así como los alcaldes de Yabucoa, Rafael Surillo Ruiz, Villalba, Luis Javier Hernández y la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera.

La Secretaria de la Gobernación indicó por su parte, que citó a los alcaldes para dar seguimiento a la reunión que sostuvo la semana pasada la gobernadora, Wanda Vázquez con los ejecutivos municipales de ambos partidos para que “de la palabra pasemos a la acción”.

“Sabemos que hay situaciones con los fondos federales, particularmente con los que tienen que ver con recuperación”, sostuvo Laboy Alvarado.

Por su parte, la portavoz del Departamento de la Vivienda, Leticia Jover dijo en declaraciones escritas que la agencia “ha cumplido a cabalidad con todas las fechas y requisitos” establecidos por HUD. “Al momento nos encontramos esperando por la firma del “Grant Agreement” lo cual dará paso al desembolso de la segunda porción y el comienzo de algunos de los programas que contiene el Plan de Acción enmendado”, sostuvo Jover.

Por su parte, la portavoz del Departamento de la Vivienda, Leticia Jover dijo en declaraciones escritas que la agencia “ha cumplido a cabalidad con todas las fechas y requisitos” establecidos por HUD. “Al momento nos encontramos esperando por la firma del “Grant Agreement” lo cual dará paso al desembolso de la segunda porción y el comienzo de algunos de los programas que contiene el Plan de Acción enmendado”, sostuvo Jover.